法務部周五討論新任檢察長名單 朱家崎、林邦樑等人呼聲高

2019年01月21日 20:01 中時 陳志賢

由於士林、台中、嘉義、彰化4個地檢署檢察長6年任期，即將屆滿，法務部將進行一波檢察首長人事調動，法務部「檢察官人事審議委員會」將在本周五(25日)上午討論新任檢察長名單。據了解，檢察界盛傳朱家崎、林邦樑、陳傳宗、洪培根等人是熱門人選。

這次檢察首長人事，是法務部長蔡清祥上任後，第一次的檢察首長人事異動，勢必將牽動一波檢察首長及法務部一級主管的調動，人事案預計在春節前抵定。

因士林、台中、嘉義、彰化4個地檢署檢察長姜貴昌、張宏謀、郭珍妮、黃玉垣6年任期，將在今年3月屆滿，加上法務部另有主任祕書、行政執行署署長、廉政署署長3職缺，還有南部檢察首長倦勤，因此法務部決定進行一波檢察首長人事異動。

檢審會曾於去年12月25日開會討論，挑出20個新任檢察長建議名單，包括羅建勛、朱家崎、林邦樑、林慶宗、洪培根、陳傳宗、郭棋湧、林豐文、繆卓然、葉淑文、林嚞慧、余麗貞、洪信旭、黃謀信、李嘉明、張曉雯、汪南均、洪家原、蔡宗熙、俞秀端。

但之後，因前行政院長賴清德率領內閣總辭，檢審會延至本周五(25日)早上開會討論新任檢察長名單。

檢察界盛傳，這20人的建議名單，包括廉政署長朱家崎、台高檢襄閱主任檢察官林邦樑、書記官長陳傳宗、法務部參事洪培根等人被看好。

朱家崎因調任法務部辦事也屆6年，再外派檢察長希望濃厚，林邦樑過去有南投地檢署檢察長資歷，另洪培根由廉政署副署長調任法務部參事，遺缺由侯寬仁接任，當時外界就推測洪培根將「另有任用」，再外派檢察長的機率也很高。

至於4名任期將屆滿的檢察長，除了有可能調任法務部主任祕書、行政執行署署長、廉政署署長外，加上台高檢有1個主任檢察官的職缺，也不排除由4人中選任。

(中時 )