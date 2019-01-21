台中梨山賓館推許願空氣瓶 吸引人潮上山賞花

2019年01月21日 20:50 工商 曾麗芳

台中梨山賓館推出「梨山空氣瓶」，強調梨山擁有台灣最好的空氣。（圖／業者）

台中新市長盧秀燕在上任當天、送出1萬個「谷關空氣瓶」，谷關空氣隨即成了最熱門的討論話題，網路熱搜迅速飆升超過200％！台中梨山賓館腦筋動得快、跟進推出「梨山空氣瓶」，強調梨山擁有台灣最好的空氣，並結合國人新年許心願的作法，遊客可以在瓶子下寫下自己的新春期許，業者強調空氣瓶活動目的在留下回憶，瓶子內也可以裝入當季的花瓣小物，讓梨山之旅成為每個旅人一生中最難忘的回憶。

梨山賓館副總經理林閔政指出，回憶是無可取代的美好，想讓每個大老遠上山一趟的旅人都能留下最美的一刻，因此思考「可以讓客人帶什麼禮物下山？」剛好「谷關空氣瓶」引起熱議，林閔政認為這個想法很浪漫，如果再加上一些在梨山旅行的見聞，例如花瓣、信紙、茶葉等，梨山空氣瓶就成了獨一無二的回憶，因此決定推出「上梨山，把回憶帶回家」的空氣瓶活動。

林閔政指出，1月中下旬後，梨山上有梅花、櫻花，楓之谷還是有各國的楓葉，園區內還有祈求愛情、事業、健康、家人、財富的五福鐘，民眾也可以敲響不同的鐘聲，收集不同的振動空氣，加上山上的花與景裝入屬於自己的回憶。

由於1月份配合交通部觀光局的有「暖冬住房補助專案」，梨山賓館也配合推出3天2夜只要6,000元的優惠，等於續住第2晚不到2,000元，現在只要入住3天2夜的客人，就可到櫃檯免費索取一個玻璃瓶；另外，梨山賓館也鼓勵客人自已帶空瓶子上山，只要住宿的客人每人都可以去索取一張許願貼紙，若沒有玻璃瓶，也可以自行購買。

林閔政表示，梨山1月底將進入高山旅遊的第一波旺季，今年天氣暖和、適合高山旅行，尤其櫻花提早盛開，福壽山、武陵農場已是一房難求，提醒民眾賞花季節上山，一定要事先完成訂房。

(工商 )