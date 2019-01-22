快評：台灣不獨中共不武的和平協定才是台灣共識

2019年01月22日 09:15 中時 季節

習近平2日發表對台講話後，當天蔡英文總統馬上回擊，強調多數台灣民眾反對一國兩制，這也就是台灣共識。然而蔡英文總統沒有說的是，台灣不宣布獨立，換來中共不對台動武的兩岸和平協定才是2005年歷經三位總統和兩次政黨輪替以來，不變的絕對主流民意台灣共識，但民進黨卻長期忽視甚至抹黑這樣的共識與民意。

美國杜克大學政治系的牛銘實教授從2002年起開始進行「國家安全調查」研究計畫，每年委託政大選研中心針對台灣民眾的統獨立場民調，其中有一個題目是「如果臺灣與大陸雙方同意簽署一個和平協定，大陸保證不攻打臺灣，臺灣也願意暫停臺獨的訴求，請問您贊不贊成這樣的協定？」

結果發現台灣民意長期高度支持這樣的協定，2005年對此回答不贊成者占14.4％，贊成者75.1％；2008年反對者15.2％，贊成者75.7％；2011年反對19.7％，贊成74.5％；2012年反對15.9％，贊成74.9；2013年反對20.9％，贊成73.2％；2014年反對16.9％，贊成74.2；2015年反對20.5％，贊成71.4％；2016年反對16.7％，贊成78.1％。幾乎像複製貼上一樣，歷年贊成者始終為7成多。

但蔡總統和民進黨政府，卻一直無視這樣的民意，當馬英九、洪秀柱等國民黨領袖打算依循這樣的主流民意推動政策，為了確保中共不犯台與大陸談和平協議時，卻總是被民進黨痛罵為賣台。但難道民進黨在指控超過7成的民眾都主張賣台嗎？如果民進黨認為由國民黨來做有可能談出一個糟糕的協議內容，形同賣台的話，那為何口口聲聲重視台灣主流民意的民進黨，卻一直忽視這樣的主流民意從不自行推動相關政策呢？

習近平和蔡英文講話後，馬英九出面捍衛九二共識，主張辦九二共識公投，另一方面王丹則聲稱2020大選就是針對一國兩制的公投。但這兩種公投都不如為了不讓中共犯台的和平協定公投來的有意義，如果公投結果多數民眾不要九二共識，難道兩岸就不要往來了嗎？而中共固然提出一國兩制了，但我方又沒有上談判桌，根本不知道會談出怎樣的一國兩制內容，又何需急著就此公投？

和平協定公投則不然，民調長期顯示多數民意支持，但民進黨一直忽視，國民黨被罵了之後也不敢持續推動，那何不藉由公投決定是否推動？看看多數台灣民眾，究竟是跟民進黨一樣把兩岸和平協定視為賣台，還是如民調一樣壓倒性的支持兩岸和平協定呢？

在這樣的公投過程中，也可以好好檢視，那些主張寧可冒著戰爭風險也要台獨，不要兩岸和平協議的人，都是哪些人，是原本就在美國的人？或者已經擁有美國籍兩岸一開戰馬上有錢有管道逃到美國的？是留在台灣喊台獨卻不自己當兵，要反台獨的人來當兵去為了他們台獨主張送死的？還是一群一邊在大陸經商大賺人民幣卻一邊揚言兩岸和平不重要的人？

(中時 )