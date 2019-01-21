澳網》激戰超過5小時！錦織圭放話想贏喬帥

日本男網好手錦織圭在澳網男單16強戰經歷一場超過5小時馬拉松賽事，離場時揮手向觀眾致意。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導
布斯塔五盤大戰輸給錦織圭後，憤而丟擲自己的球拍袋。(美聯社)

2019澳網男單16強戰今天出現一場歷時5小時又5分鐘的馬拉松大戰，大會第8種子、日本好手錦織圭又是經歷一場五盤戰役，錦織圭不僅從先輸兩盤後倒追三盤，決勝盤的搶十局更是在5：8落後下連拿5分逆轉，最終6：7（8：10）、4：6、7：6（7：4）、6：4、7：6（10：8）力克西班牙選手布斯塔（Pablo Carreno Busta）、入列8強。

錦織圭目前四場比賽每場都超過2小時，最快的是32強賽，打了2小時又6分鐘直落三盤解決葡萄牙選手索沙（Joao Sousa），其他三場都進入到第五盤，第一輪最後是對手拚到第五盤才退賽，讓錦織圭稍微快一點晉級。

錦織圭今天展現頑強鬥志、上演大逆轉，澳網官方推特是「真正的鬥士」，而他8強戰要面對塞爾維亞名將喬柯維奇（Novak Djokovic）和俄羅斯梅維德夫（Daniil Medvedev）之間的勝方，而錦織圭過去對喬帥戰績是2勝15敗，之前受訪時他表示，喬柯維奇是他最想擊敗的對手。

「喬帥的力量不同於費德勒或納達爾，他的比賽非常紮實，我還找不到突破他的辦法，儘管如此，我還是很期待和他過招，我也能感覺他對上我時，打得也不是很舒服。」錦織圭這麼說，「我仍感覺自己在進步中，因此受到鼓舞，更令我興奮的，是我的網球生涯已經超過15年了，我仍感到自己還有成長空間，希望在大滿貫舞台我可以走得更長遠。」

(中時電子報)

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