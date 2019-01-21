製毒不慎引爆釀傷亡 警循線追查破製毒工廠

2019年01月21日 21:21 中時 謝佳潾

製毒不慎引爆一人亡，枋寮警循線追查破製毒工廠。（謝佳潾翻攝）

製毒不慎引爆一人亡，枋寮警循線追查破製毒工廠。（謝佳潾翻攝）

佳冬鄉2毒品人口20日在一處空屋製毒時，疑因攪拌化學藥劑不慎導致爆炸而遭嚴重火吻，當中一人被友人送醫治療後不治，且當下遇上到院處理傷害案的警員發現「病情不單純」，警方循線追查後，21日直搗毒窟破獲製毒工廠，全案將持續擴大偵辦。

枋寮警分局指出，東海所員警20日前往醫院處理傷害案件，抵達時見龔姓男子自行開車送曾姓男子就醫，經盤查，龔男說他是在台17線發現曾男倒臥路旁，才會主動協助送醫就治，員警聽聞後，隨依規定記錄相關人車資料，並請龔男協助調查。

而後，因曾男經院方急救仍宣告不治，且身上都是嚴重的燒灼傷，研判是化學藥劑所為，警方發現案情不單純，便將龔男帶回調查，直到21日早上龔男才供出實情，並帶同員警前往案發現場及潘姓委託人住處，進而破獲製毒工廠。

警方見潘男身上背部也有嚴重的燒灼傷，便向他進行調查，而在曉以大義後，潘男終於坦承犯行，他說，他與曾男在一空屋內使用化學藥品欲製造毒品，在攪拌化學藥劑時產生爆炸，才會致曾男燒傷致死、而他背部燒傷，並委請龔男協助將曾男送醫就治。

警方在潘男帶同下前往案發現場佳冬鄉一處空屋，發現該處所留有大量化學藥劑、爆炸跡象及血跡；另潘嫌背部嚴重燒傷經送醫院後，再轉往高長庚醫院就治，並由員警戒護中，目前報請檢察官指揮擴大偵辦中。

(中時 )