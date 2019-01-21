製毒不慎引爆釀傷亡 警循線追查破製毒工廠

製毒不慎引爆一人亡，枋寮警循線追查破製毒工廠。（謝佳潾翻攝）

友善列印
中時
製毒不慎引爆一人亡，枋寮警循線追查破製毒工廠。（謝佳潾翻攝）
製毒不慎引爆一人亡，枋寮警循線追查破製毒工廠。（謝佳潾翻攝）

佳冬鄉2毒品人口20日在一處空屋製毒時，疑因攪拌化學藥劑不慎導致爆炸而遭嚴重火吻，當中一人被友人送醫治療後不治，且當下遇上到院處理傷害案的警員發現「病情不單純」，警方循線追查後，21日直搗毒窟破獲製毒工廠，全案將持續擴大偵辦。

枋寮警分局指出，東海所員警20日前往醫院處理傷害案件，抵達時見龔姓男子自行開車送曾姓男子就醫，經盤查，龔男說他是在台17線發現曾男倒臥路旁，才會主動協助送醫就治，員警聽聞後，隨依規定記錄相關人車資料，並請龔男協助調查。

而後，因曾男經院方急救仍宣告不治，且身上都是嚴重的燒灼傷，研判是化學藥劑所為，警方發現案情不單純，便將龔男帶回調查，直到21日早上龔男才供出實情，並帶同員警前往案發現場及潘姓委託人住處，進而破獲製毒工廠。

警方見潘男身上背部也有嚴重的燒灼傷，便向他進行調查，而在曉以大義後，潘男終於坦承犯行，他說，他與曾男在一空屋內使用化學藥品欲製造毒品，在攪拌化學藥劑時產生爆炸，才會致曾男燒傷致死、而他背部燒傷，並委請龔男協助將曾男送醫就治。

警方在潘男帶同下前往案發現場佳冬鄉一處空屋，發現該處所留有大量化學藥劑、爆炸跡象及血跡；另潘嫌背部嚴重燒傷經送醫院後，再轉往高長庚醫院就治，並由員警戒護中，目前報請檢察官指揮擴大偵辦中。

(中時 )

男子無心跳 醫師狂按15000下搶贏… 什麼深仇大恨？男子利剪狠斷仇家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。