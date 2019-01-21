習近平：防範化解重大風險　保持經濟持續健康發展

2019年01月21日 20:59 工商 賴瑩綺

大陸省部級主要領導幹部21日上午在中共中央黨校舉行專題研討班，大陸國家主席習近平發表重要講話，指出要提高防控能力，著力防範化解重大風險，保持經濟持續健康發展，社會大局穩定。

新華社報道，習近平強調，面對波譎雲詭的國際形勢、複雜敏感的周邊環境、艱鉅繁重的改革發展穩定任務，必須始終保持高度警惕，既要高度警惕黑天鵝事件，也要防範灰犀牛事件。

習近平指出，當前中國經濟形勢總體是好的。各地區各部門要平衡好穩增長和防風險的關係，把握好節奏和力度。同時，要穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制方案，要加強市場心理分析，做好政策出台對金融市場影響的評估，善於引導預期；亦要加強市場監測，加強監管協調，及時消除隱患。

此外，要切實解決中小微企業融資難融資貴問題，加大援企穩崗力度，落實好就業優先政策。要加大力度妥善處理殭屍企業處置中啟動難、實施難、人員安置難等問題，加快推動市場出清，釋放大量沉澱資源。

他又強調，要加快科技安全預警監測體系建設，圍繞人工智能、基因編輯、醫療診斷、自動駕駛、無人機、服務機器人等領域，加快推進相關立法工作。

另外，要加強海外利益保護，確保海外重大項目和人員機構安全；要完善共建「一帶一路」安全保障體系，為中國改革發展穩定營造良好外部環境。

(工商 )