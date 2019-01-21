《皓鑭傳》的他拋棄皓鑭又家暴舒妃 弘晝前世今生都是渣男

2019年01月21日 21:14 中時 林淑娟

洪堯在《皓鑭傳》飾演拋棄皓鑭的渣男。（愛奇藝台灣站）

聶遠在《皓鑭傳》飾演呂不韋，試探性對李皓鑭告白。（愛奇藝台灣站）

聶遠在《皓鑭傳》飾演呂不韋，試探性對李皓鑭告白。（愛奇藝台灣站）

吳謹言飾演的李皓鑭劇中慘被欺凌。（愛奇藝台灣站）

眾所期待的陸劇《皓鑭傳》在「延禧同學會」加持下，上線28小時迅速破百萬流量！突破原暫居第一的《如懿傳》。首播前，沒有參與演出的延禧老同學們「傅恆」許凱、「海蘭察」王冠逸、「爾晴」蘇青也紛紛在微博為該劇打氣，許凱還俏皮地附圖說交代茅子俊：「異人，請替我照顧好瓔珞。」王冠逸也隔空傳情Tag前世情人明玉。

《延禧攻略》的弘晝（洪堯飾）與舒妃（李春嬡飾）前世今生都跟吳謹言不對盤，洪堯先是在《延禧攻略》侵犯魏瓔珞姊姊，《皓鑭傳》中又因權勢利益拋棄了初戀情人李皓鑭（吳謹言飾），娶了她妹妹李岫玉（李春嬡飾），婚後還家暴妻子，前世今生都是渣男代表。洪堯本人在專訪中不諱言表示，公子蛟這角色對他來說是比較有壓力的，除了性格很多面之外，加上心思縝密又有野心：「公子蛟可說是我演過所有角色裡面，最難駕馭的一個。」

《皓鑭傳》劇情進展至吳謹言、聶遠、茅子俊逐漸發展出微妙的三角關係，聶遠不但吃醋茅子俊送吳謹言香囊而故意奪走，還故意對她試探性告白，要她對於世上任何一個男子表白，都別傻呼呼地一頭鑽進去：「女人，一旦陷入愛情裡面，就會完全失去理智。」

網友對《皓鑭傳》首播大多持正面評價：「直奔主題，不拖泥帶水」、「看戲時不太會和瓔珞重疊。」、「好喜歡這部的服裝啊，低調卻又奢華，超美的。」《皓鑭傳》正於愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )