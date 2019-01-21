中職》戴李宗瑞用過的手銬 古林睿煬笑：1次就夠了

古林睿煬客串被告人。（統一獅提供）

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中時電子報
/綜合報導
古林睿煬客串嫌犯手銬、腳鐐初體驗。（統一獅提供）

統一獅今天（21日）進行法治教育宣導活動，今年以「國民參與審判模擬法庭」方式進行，新秀投手古林睿煬因扮演犯人而穿戴手銬、腳鐐，人生第一次有這麼特別的體驗讓他印象深刻，不過他也笑說：「這種經驗一次就夠了！」

中職30年即將開打，獅隊自民國96年起持續推動「公平球賽正義保障」法治教育宣導活動，每年春訓期間，台南地方檢察署均會邀請獅隊全體隊職員參與法治教育宣導。

這次法治課程以「國民參與審判模擬法庭」方式進行，所謂「國民參與審判」是指讓完全沒有審判專業知識、經驗的一般國民加入審判程序，參與聽訟、問案及最後判決形成的過程。

除了客串案件嫌疑人的古林，另有張偉聖擔任法警，而王玉譜、羅錦龍、施子謙、鄭鎧文、傅于剛、陳重廷、唐肇廷、鄭鈞仁也擔任國民法官參與審判，透過逗趣的法庭劇，讓球員以輕鬆的方式獲得法治觀念。

統一獅選手客串國民法官宣誓。（統一獅提供）

古林在課程中不但戴著手銬、腳鐐，還逼真地由法警戴上法庭，他笑說：「我知道是演的，但不知道戴這些，警察跟我說，這個手銬陳水扁、李宗瑞有戴過，還給我看照片。」最後警察還提醒他，要記得吃豬腳麵線去去晦氣。

第一次參與獅隊法治課程，古林雖然覺得很酷，不過也表示：「壞事真的不能做，這種經驗一次就好。」透過「國民參與審判模擬法庭」，他也更了解守法的重要。

張偉聖客串法警。（統一獅提供）

統一領隊蘇泰安表示：「經過這些年的累積，獅隊球員在法律素養的表現在聯盟中算是相當優秀，也很感謝法官和檢察官們的用心，透過法庭劇互動，讓教練團及選手更近一步增長法治觀念和知識」。

而今年接任球隊一軍投捕教練陳瑞昌也說：「今天大開眼界！以前在其他球隊時沒有實際參與這麼生動的法治教育，對案件涉及到的法律問題印象深刻。這些對球員來說很有幫助，以後萬一碰上類似狀況時，比較不會不知所措。」

(中時電子報)

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