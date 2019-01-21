什麼深仇大恨？男子利剪狠斷仇家大拇指

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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呂姓男子和器材行邱姓負責人有糾紛，竟夥同戴姓男子和徐姓少年一路尾隨，在偏遠處攔車、破窗，持月牙剪狠斷邱姓男子的左手大拇指，還把斷指隨意丟棄，邱男直到返家才發現手指不見，緊急就醫仍無法恢復，左手終身無法抓握，桃園地院依重傷害罪判戴男6年，呂男則通緝中。

31歲呂姓男子為尋仇，去年3月20日找上30歲的戴姓男子和17歲的少年，先在新竹變換車牌，再載著2人一路北上到邱姓男子家門口守候，趁邱男開車出門時尾隨，邱男載著老婆到醫院產檢，結束準備返家，呂一度製造車禍要邱男停車，但邱發現異狀未停下，呂男趁邱男開到中壢區聖德一路偏遠處，趁機斜插到邱車前面，逼對方停車。

呂男3人隨即下車，持鐵鎚敲破車窗、打開車門，戴男負責在前將邱男右手壓制在方向盤上，呂男則把邱男左手拉到椅背後方，持月牙剪硬生生將邱男左手大拇指剪斷，隨即將斷指丟棄草叢、月牙剪扔進水池，3人駕車逃逸，返回新竹換回車牌後，裝若無其事。

邱男脫困後連忙逃離，返家後才驚見左手大拇指不翼而飛，緊急就醫，但遍尋不著斷枝，無法接回。警方獲報循監視器逮到戴男和徐姓少年，2人坦承1周前就獲悉呂男的計畫，還曾到邱家附近勘查地形。

邱男稱自己從事化學產品開發工作，左手拇指是實驗必需品，至今很多事情都無法獨自完成。桃園地院法官認為，邱男傷勢雖可考慮腳趾移植，但仍無法完全復原，且邱的左大拇指幾乎從虎口斷裂，有無法抓握、進行其他精密工作的後遺症，依重傷害罪判戴男6年，呂男則由地檢署發布通緝中。

(中時 )

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