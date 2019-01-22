前派駐帛琉文化大使華恆明來了　恆基牡林課輔班陶藝冬令營開課

恆基醫院牡林課輔班21日展開為期5天的陶藝冬令營，並請來曾派駐帛琉的文化大使華恆明賜教，盼為小朋友喚醒內在的排灣藝術魂。（謝佳潾攝）

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恆基醫院為協助原鄉學童，不僅在恆春半島成立16個課輔班，每年暑假還會舉辦營隊陪伴小朋友，而近3年因獲療癒之手基金會協助，陸續也在寒假中辦活動，牡林課輔班21日便因此展開為期5天的陶藝冬令營，並請來曾派駐帛琉的文化大使華恆明賜教，盼喚醒學生內在的排灣藝術魂。

恆基醫院指出，在台灣原住民族群中，排灣族的陶藝文化是最為豐富的，有象徵家族傳承的「陶珠」、記載部落故事的「陶板」以及代表排灣貴族文化的「陶壺」，可惜近來愈趨落寞，因此盼帶領恆基長樂與牡林課輔班的學童認識傳統陶藝文化，透過親土、玩土等實作課程，喚醒那內在血液裡的排灣藝術靈魂。

療癒之手基金會也指出，恆春半島因屬觀光勝地，大家對原民的關注並不多，因此才會想透過與恆基合作，讓半島的原民文化被看見，也讓小朋友能藉此認識自己的文化，進而凝聚認同感。

「陶藝不應只是技藝。」華恆明則說，他在帛琉的2年時間，學到技藝訓練應進步為創造力培養的課程，並從中透過質材來認識土地，進而擁有處理挫敗的能力，且期間也將培養創作能力，陶藝課程不僅是傳承原民文化，更是成就自我的訓練。

他強調，作品代表自己，小朋友能從中更認識自己，在等待開窯的過程中，是會經歷很多失敗的，但絕對不能小看這些失敗，一次次的失敗都代表著將邁進成功。

(中時 )

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