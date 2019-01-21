航母艦載機需求大 中共海軍飛行員招募倍增

2019年01月21日 21:03 中時電子報 盧伯華

共軍加速招募培訓航母艦載機飛行員

中共海軍網站日前發布海軍飛行員招募消息稱，今年通過海軍飛行員初檢預選的潛在艦載機飛行員人數為4500餘人，是去年招募預選人數2600人將近一倍。英國《詹氏防務》估計，經過定選複查之後，進入高等軍事院接受培養的人數大約會在1400人左右。

據《新浪軍事》報導，中共海軍飛行員招募通過初檢預選的4500名成員，這批人員將接受體格檢查、心理品性檢測和政治考核，檢測工作將於4月結束。通過這項定選複查之後，才能錄取進入高校接受飛行員培養課程。

報導說，中國大陸正在積極發展航母戰鬥群，目前正在接受改裝的遼寧艦並出海進行改裝後試航，即將於春節前後交還海軍服役，目前正在準備參加4月23日的中共海軍建軍70周年海上閱艦式。

大陸的艦載機飛行員駕駛殲—15艦載機在遼寧艦上成功進行阻攔著艦和滑躍起飛，通過航母飛行認證。圖為艦載機飛行員完成遼寧號航母起降後獲頒證書。（圖／中新社）

此外，首艘國產航母已順利完成第4次海試，在完成剩餘的少量整修工作後，也將塗舷號交付海軍，很可能出席4月23號的中共海軍建軍70周年海上閱艦式。不過外界比較關注的是003航母——第2艘國產航母將於今年晚些時候揭開神秘的面紗。所有這些，均說明中共海軍在艦載機飛行員需求上，正進入急速擴充階段。

報導表示，中共軍方向來有「讓人等裝備，不讓裝備等人」的傳統，所以實際上早在2018年就開始著手新一代艦載飛行員的提前招募與準備工作。根據當年預選2600人而實際有800進入定選複查階段的報導推測，這批飛行學員按照25：1的淘汰率，最終只會有32人左右最終成為艦載機飛行員。而今年的初選合格學員為4500人——這比2018年大幅增加了73%，因此預計會有1400人左右會進入飛行學員培訓階段，最終則有56人左右成為艦載機飛行員。

以此規模來看，中共海軍對艦載飛行員的需求十分緊迫，主要還是大陸航母的發展速度較快。現階段中共航母艦載機是2架殲-15戰機配備3名飛行員，因此遼寧艦上24架殲-15共需要配備36名飛行員。如果首艘國產航母服役，則需要配備36架殲-15，也就會需要54名飛行員。而建造中第2艘003航母則需要的更多，可能會配備超過100名飛行員，並且在正式承擔作戰任務後，大陸航母艦載機飛行員配比會調整為一架殲-15配備2名飛行員，因此需求量會更大。

報導分析稱，中共海軍快速進入航母化之後，對於專業化和高素質的艦載機飛行員需求極大，特別是彈射型起飛飛行員。因此，專門的艦載機飛行員學院的招收與培訓，將成為一個龐大的事業。殲-15艦載機的彈射起飛版殲-15T目前正在進行電磁彈射試驗，未來的艦載機飛行在數量與素質上的要求將會更高。

(中時電子報)