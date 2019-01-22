飛夢林少年環台淨灘　太鼓快閃動人心

2019年01月22日 07:18 中時 謝佳潾

飛夢林少年21日展開為期5天的「環台淨灘」之旅，發揮一己之力、回饋社會的精神。（謝佳潾攝）

寒假開始，23位飛夢林少年為期5天的「環台淨灘」之旅也在21日展開，他們在屏科大潮州扶青團員的陪伴下，大手拉小手從潮州出發，將跨越西海岸與東海岸，以公益旅行方式、在每個彎腰低頭撿拾海洋垃圾行動中，發揮一己之力回饋社會，使寒假變得更有意義及價值。

飛夢林家園指出，因園生為弱勢家庭且中輟的學童，所以在生活經驗上，也受教養環境、經濟因素等限制，多數園生到國三仍不擅搭乘大眾運輸與轉乘工具，因此該次旅行除有合力淨灘外，還特別舉辦「定向冒險訓練」。

家園說，「定向冒險訓練」將在第3天登場，屆時是從新北市至宜蘭縣的移動過程中設定任務目標，行前由園生自主進行交通、飲食、預算控制等整合規畫，行動中雖仍有輔導員同行，但小至買車票、問路，到各樣臨場問題處理，在安全合宜的範圍內都由孩子當家作主。

家園強調，「定向冒險訓練」的目的是為使園生提昇生活自理及自立的能力，並在過程中學習計畫與規畫行程的能力，在體驗旅行意義及享受樂趣之餘，也擴展生活空間及視野。

然而，最令孩子引頸期盼的莫過於太鼓快閃演出，飛夢林太鼓隊立意在發展弱勢兒少的藝能潛能，並讓青春不羈的熱血有奔放的出口，而更重要的在於透過音樂提昇自我肯定與自信心，藉此達到發展正向人格的效果，這次他們將扛上太鼓一起遠征，挑戰即興演出。

(中時 )