結合主題水樂園！花蓮「瑞穗春天國際觀光酒店」推優惠

2019年01月21日 21:22 工商 曾麗芳

瑞穗春天國際觀光酒店有198個房間，19種房型，單間分別可容納2-10人的住宿，客房產品相當多元。（圖／曾麗芳）

瑞穗春天國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的歐風城堡溫泉度假小鎮。（圖／曾麗芳）

入住頂級獨棟奢華的「格蘭別墅」，可享受專屬戶外庭院泳池。（圖／曾麗芳）

「親子別墅」每間客房設有兒童溜滑梯。（圖／曾麗芳）

瑞穗春天國際觀光酒店提供許多適合小朋友的遊戲設施。（圖／曾麗芳）

瑞穗春天國際觀光酒店是全台唯一結合主題水樂園的飯店。（圖／曾麗芳）

今年農曆春節假期長達9天，預期花東地區將是熱門的旅遊景點，花蓮飯店業者看準春節長假帶來的旅宿商機，近期爭相推出優惠價格吸引遊客！其中，由天成飯店集團砸重金打造、全台唯一結合主題水樂園的「瑞穗春天國際觀光酒店」，試營運期間推出優惠專案搶市，果然吸引各地遊客前來嘗鮮體驗，目前春節期間訂房率已上看七成，為3月正式開幕營運提前暖身。

天成飯店集團第一家飯店為台北天成大飯店，成立於1979年，近年來以集團化方式經營共有10個品牌8個館別，擁有901間房間、27家餐廳。旗下包含現有的台北花園大酒店、天成大飯店TICC世貿會館、桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店、蜂巢、天成文旅-繪日之丘、天成文旅-華山町等品牌之外，看好國內及全球旅遊市場前景，天成飯店集團斥資60億元、歷時7年投資興建集團品牌旗艦店「瑞穗春天國際觀光酒店」，期盼帶動地方繁榮，推動溫泉觀光事業帶出國際能見度。

瑞穗春天國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的歐風城堡溫泉度假小鎮，座落於花蓮縣瑞穗鄉，佔地2萬坪，成為全台新地標。並為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯／金色水樂園，並有國際知名悅榕集團旗下AngsanaSpa進駐。整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，瑞穗溫泉泉質與日本三大古湯的「有馬溫泉」相似，富含鐵質呈淡黃濁色，因此有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽。飯店內除了房間內設有泡湯池，「金色水樂園」更是全台灣首座溫泉主題水樂園，從室內到室外，冷水到溫泉，一年四季適合出遊。

瑞穗春天國際觀光酒店佔地廣大，整體分為七大區，其中飯店四大區：城堡、莊園、格蘭別墅、親子別墅；休閒與遊憩設施分為三大區：休閒會館與金色水樂園、美饌廣場、永恆教堂與市集廣場。飯店共有198個房間，19種房型，單間分別可容納2-10人的住宿，客房產品相當多元，最小的「精緻客房」11坪起跳，最大的「格蘭總統別墅」136坪，無論是情侶、親子、親朋好友一同出遊，瑞穗春天都可滿足旅客入住需求。

趙芝綺強調，該飯店是全台唯一結合主題水樂園的飯店，「金色水樂園」共分為4個區域，包含露天「活力溫泉區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等，全飯店包含泡湯、戲水共有108池。

瑞穗春天國際觀光酒店自即日起至2019／06／30止，官網推出「瑞穗饗樂假期優惠住房專案」，全館19種客房型態皆提供平日一泊二食優惠價格，住宿期間，每房依人數提供早、晚餐！

其中，有著優雅尖塔外觀的「城堡」，兩人入住城堡精緻客房，平日（週一至週四）每房每晚9,000＋10％；涵括人文風情的「莊園」，4人入住莊園溫馨家庭房，平日每房每晚18,000＋10％起；6人入住莊園頂級豪華家庭房，平日每房每晚27,000＋10％。

入住頂級獨棟奢華的「格蘭別墅」，可享受專屬戶外庭院泳池，4人入住格蘭雅緻別墅，試營運期間優惠價，平日每房每晚20,000＋10％，同樣享有一泊二食；外觀色彩繽紛的「親子別墅」，每間親子房設有兒童溜滑梯，平日每房每晚優惠價17,000＋10％，每房可入住4人，是親子同遊的最佳選擇。

(工商 )