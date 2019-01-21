變態偷拍、打手槍樣樣來 足跡遍佈台北網籲：要小心!

女大生在火車上被變態騷擾，PO文提醒網友「小心」，卻引出一堆受害者。(翻攝自Dcard)

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中時電子報

小心有變態!一名女大生發文表示，今天在搭火車時遇到了一個怪老伯向她搭話，卻一直朝她靠近，讓她當下嚇得不知所措，並將老伯拍照po網，沒想到卻引起多名女大生回覆，紛紛表示「我也遇過他!」，受害地點更是遍佈全台北。

一名女大生在《Dcard》上發文表示，她今天搭乘台鐵區間車時，遇到一個上了年紀的老伯向她搭話，詢問「浮州站到了嗎?」她回覆「還沒」後，老伯卻鬼打牆的重覆詢問，原PO又耐心的回覆後，老伯卻一直往她靠近，更露出詭異笑容，表示「我不會傷害你」，被逼到角落的原PO只好假裝在玩手機，不予以理會。

老伯見原PO不理他，便走離原PO，並拿出手機，開始偷拍另外一位坐在位子上的女生，原PO見狀便上前提醒被偷拍的人，沒想到她竟回覆「我知道被偷拍，以前也遇過他，但因為他很奇怪不敢跟他說話」。

原po下車後，將事情經過po上網，提醒女大生要小心，未料卻引出一堆受害者，有人表示「我在西門町遇過他，他從我身邊走過去並試圖搶我的袋子，後來更尾隨我，手還要碰我」、｢我去年暑假也在京站對面碰到他，他一開始跟我要錢，我說沒零錢他就叫我嫁給他」，更有人表示「上次經過北車看到他對路過女生打手槍!」

另外也有網友留言，認為既然有這麼多受害事實，就應該要趕快報警，才不會造成更多人受害，並質疑「那麼多人受害，怎麼沒人報警抓人啊」。

(中時電子報)

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