三男大戰一女！饒舌團體拍MV傳台東樹下野戰

2019年01月21日 21:27 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

由高爾宣OSN、ChrisFlow唐仲彣、婁峻碩SHOU、RED芮德組成的新生代饒舌團體「CHING G SQUAD」，近日發行了首支單曲「COCONUT TREE」MV，內容竟大談椰子樹下「野戰」。

團員RED芮德穿比基尼大露美臀。（圖／CHING G SQUAD提供）

「CHING G SQUAD」去年成軍，雖是新團體，但其中婁峻碩與RED芮德早發行過許多單曲及上遍各大節目，兩人近期與各自唱片公司的合約剛結束，轉向獨立製作，加上才剛跨刀謝和弦新作《我不是白馬王子》的高爾宣以及曾發行許多全製作單曲的饒唱鬼才ChrisFlow唐仲彣，組成繞舌黃金陣容。

饒舌團體新歌大聊「野戰」故事。（圖／CHING G SQUAD提供）

新單曲「COCONUT TREE」MV到台東都蘭拍攝，四人與美景交織，其中RED更穿著比基尼露出性感美尻。搭配歌曲原意，更讓人關注到是否有「野戰」畫面，拍攝MV時還意外引來警方關切，原來是警察頭一次看到外地人來都蘭拍攝MV，表示非常歡迎，希望新MV能夠將都蘭的美景讓更多人看見。

四位都發行或製作過相關音樂作品，組合讓業界相當驚豔。（圖／CHING G SQUAD提供）

MV導演請來了曾拍過國家地理頻道和Discovery節目的知名外籍導演Kaley Emerson，更將台東都蘭的美放送到全世界。而音樂上也好評不斷，就連資深毒蛇樂評人Stu sis也表示該曲：「表現好的有點出乎預料甚至不可思議。」

(中時電子報)