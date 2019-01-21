紅毛和梁佑南陪獨居老人吃團圓飯 他許願脫單

紅毛、梁佑南出席公益活動。（民視）

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紅毛、梁佑南出席公益活動。（民視）

民視藝人梁佑南、紅毛21日出席寒冬送暖關懷獨居長者圍爐團圓活動，梁佑南跟紅毛還獻唱歌曲，陪長者們吃團圓飯，讓長者們提早感受過年圍爐氣氛。此外，楊懷民也出席這活動，被問與好友狄鶯是否有聯絡，他低調回：「有也不會跟你說！」並表示他只回答跟自己有關的事，其他一概無法多說。

梁佑南、紅毛說，今天也是農曆的尾牙日，陪長者吃飯真的收穫良多，現場長者看到八點檔藝人梁佑南跟紅毛，都開心笑到合不攏嘴，感謝他們百忙中撥空出席，現場也有高齡80多歲的婆婆對梁佑南告白，說最愛看她演的戲，梁佑南也在獨居婆婆身邊撒嬌，讓婆婆十分感動地說：「這是第一次有像女兒的人在身邊撒嬌。」梁佑南跟婆婆打勾勾，約定要她顧好身體、明年再見面。

梁佑南每個月都投入做公益，她許下2019新年新希望，希望大家豬年諸事圓滿，一整年都圓滾滾很可愛，荷包就會圓滾滾，她也會繼續努力做公益，只要社會角落需要她，她一定使命必達。重視家庭生活的梁佑南，今年過年也準備帶家人去北海道，一起滑雪，享受全家團圓的美好時光。

紅毛今年拍八點檔《大時代》，對於自己還能撥空做很多公益，感恩滿滿，他表示今年過年要陪媽媽回高雄老家走走，希望2019年忙工作以外也能桃花盛開，早日脫單，現場也拜託梁佑南幫他找到好人家，大家一起幸福來了。

(中時 )

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