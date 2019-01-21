高中木棒》「雙刀流」身手了得！林逸達率高苑3連勝

2019年01月21日 21:33 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

高苑工商今天（21日）面對麥寮高中，「二刀流」林逸達久違先發5局只被擊出4支安打沒有失分，加上隊友發揮火力，僅戰了5局高苑就以10比0扣倒對手，取得預賽3連勝，確定晉級第2階段。

林逸達上一次先發是去年11月的長華盃，此戰對決麥寮用59球投5局，被敲4支安打，飆6K無失分，直球最快145公里，搭配指叉球、變速球、滑球。李來發說，「跟以前比起來進步，不會只想著催球速，守備也很幫忙，幾個危機處理得很好。」

林逸達此役轉先發，扛起指定打擊的童緯也有亮眼表現，他敲2安打貢獻2打點、2得分，高苑全場擊出5支安打，寫下3連勝佳績。

另外，穀保家商與大理高中的比賽則出現爆冷結果，穀保投手岳政華、張鴻傑前7局沒被擊出任何安打，中繼登板的林昱珉在9局上挨了二壘安打後戰局起了大變化。

穀保再換投王彥程，大理連2棒觸擊造成穀保守備大亂，王彥程也受到影響，接連被擊出安打掉分，接著投出保送，又被黃聖偉掃三壘安打，隨後又因守備失誤掉分，大理此半局，最終以7比2逆轉勝。穀保全場雖有8支安打，但集中在4局及8局各得1分。

普門高中與三民高中也形成激戰，普門先由馬傑森、劉貴元長打建功拿下2比0領先，但先發左投鄭澔3局下單局3保送加上守備失誤失3分，傅碩章接替才止血，普門7局上追平比數，雙方進入延長賽，普門10局上無功而返，三民10局下由楊鈞傑再見安打，率隊以4比3搶勝。

(中時電子報)