柯有倫3月29香港補辦婚宴 結婚前後事業旺

2019年01月21日 21:35 中時 林淑娟

柯有倫赴北海道為休閒服飾拍廣告。（FourReasons）

柯有倫赴北海道為休閒服飾拍廣告。（FourReasons）

柯有倫去年11月11日「光棍節」脫單，與交往兩年多的另一半Donna登記結婚，原本預計等他4月拍完福斯新戲《愛的廣義相對論》後再補辦婚禮，不過劇組體恤，決定4月初再開拍他主演的單元，這段時間讓他全心籌備婚禮，他也確定將在3月29日在香港舉辦婚宴。不過經紀人表示，因為他緊接著馬上就要進劇組拍新戲，所以台灣應該不會再辦一場婚禮了。

柯有倫今（22日）過37歲生日，19日剛在小河岸留言舉辦生日音樂會提前與粉絲同歡，當天除了導演弟弟柯有謙上台跟他一起演唱，老婆Donna也到現場，儘管眾人一直鼓譟，但因Donna害羞東藏西躲，仍沒有公開露面。即將到來的農曆新年是他成為人夫後的第一個年，他會帶新婚老婆回台東與奶奶過新年。

其實，自從他爸爸柯受良多年前過世後，柯有倫一直替爸爸扛起照顧奶奶的責任，只要人在台灣且沒有工作在身，幾乎就是往台東跑，儘量抽時間陪奶奶。被問奶奶是否急著抱曾孫？經紀人說，夫妻倆每次被問到這一題都只會傻笑說：「隨緣啦！」而且因為最近忙著籌備婚禮，很多繁瑣細節搞得昏頭轉向，連欠老婆的蜜月旅行也還沒兌現。

他婚前婚後運勢旺，最近還以7位數酬勞接下休閒服飾品牌代言，去年發片時還明顯「幸福肥」的他，後來靠著努力健身運動，身材逐漸恢復，去年9月定裝時，因喜歡穿寬鬆衣服，還穿著XL尺碼衣服，12月到北海道拍攝時，尺碼已經變M號，最近練回一身健壯肌的他還笑說新年新希望就是練成「大隻佬」。

柯有倫回憶上月前往日本北海道拍攝服飾廣告時，首次體驗露營車，完全是走到哪拍到哪，他因身上穿著重磅發熱衣，所以身體不冷，但鼻子卻凍傷。也因為當地日照時間短，每天都要搶光拍攝，總是凌晨3點起床梳化，讓他哀嚎：「有20年不曾晚上8點就睡覺了！」

(中時 )