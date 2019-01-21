魯賓斯坦大賽銀牌得主林易 失敗中學教訓

2019年01月21日 21:41 中時 趙靜瑜

魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀牌獎得主林易獲獎後演出風格日益沉穩深刻，技巧持續精進，深獲各地樂評肯定，睽違四年，他將返國舉行音樂會與大師班，持續分享樂念。

林易說，「鋼琴藝術如此複雜深沉，我永遠不會停止學習。」林易說，百餘年前鋼琴的黃金全盛時期，「那時大多數的鋼琴家很早就獨立，用自己的方式演奏並探索音樂，就像拉赫瑪尼諾夫。」但現在的音樂家所要面對的訓練是如此複雜，「最重要的是花時間與音樂獨處。」

林易2012年曾獲美國CAG國際音樂大賽首獎，也在范克萊本國際鋼琴大賽拿到評審團主席特別獎得肯定，2014年攻頂魯賓斯坦國際鋼琴大賽拿回銀牌，正式朝職業演奏家邁進。但其實林易曾說，他最大的失敗就是沒有進入范克萊本國際鋼琴大賽決賽，只拿到安慰獎，「那曾是我最大的目標，但我失敗了，有兩個月我失望到幾乎沒有碰觸鋼琴。」

但也因為這樣的痛苦，讓林易重新思考鋼琴對他的意義，「過去我每天練六到八小時，但這是我第一次有滿滿的時間在手上，我開始思考很多事情，後來我聽到魯賓斯坦鋼琴大賽要舉行，我知道我必須改變我的態度，才能繼續參加比賽，事實上我知道我最想做的，是彈琴。」林易說，他終於真正知道比賽的真義，「我明白鋼琴的藝術無窮無盡，最重要的是繼續學習和成長，對我而言，我終於理解我如果要得名不是為了取悅老師或父母，就只是喜歡音樂。」

林易說，「我必須找到自己的聲音，知道我是誰，這終究是做音樂最重要的事情。」林易認為，只有在認真面對自己演奏的時刻，才能成熟，「你必須能夠批判性地傾聽自己，但也要對自己的演奏熱情，因為我們的音樂必須先激勵自己，否則就無法激勵他人。」

睽違4年再度訪台，林易除了台北場，也將南下屏東演藝廳演出，帶來橫跨古典至浪漫的曲目，上半場以林易自己最喜歡的作品之一舒曼早期代表性的鋼琴創作並題獻給蕭邦的《克萊斯勒魂（Kreisleriana）》為始，緊接著為貝多芬以愛國情操為基礎描述感人至深友誼的《降E大調第26號鋼琴奏鳴曲》。下半場為李斯特以複雜對位手法、精緻多變的和聲色彩書寫的《G小調鋼琴奏鳴曲》以及知名的《魔鬼圓舞曲》。

林易鋼琴獨奏會將於3月10日在屏東演藝廳舉行，13日在台北國家音樂廳。

(中時 )