蔡英文喊話：年輕辣台派「跟我一起」

友善列印
工商

「橋頭事件」明天滿40周年，蔡英文總統今晚在臉書貼出昨天出席「高雄橋頭事件40周年專書發表會」的影片，強調台灣正面臨新的挑戰，當年民主前輩們有多勇敢，我們就要比他們更勇敢，「身為總統，我一定會是最勇敢的那一位」。

蔡英文總統昨天下午出席專書發表會，今天在臉書貼上這段影片表示，「這篇寫給40歲以下的你。但如果你沒時間，可以從影片1分28秒開始看」。

她說，明天，就是橋頭事件滿40周年的日子。「在你們還沒有出生的那時候，黨外民主前輩們冒著被逮捕、甚至被槍決的危險，在高雄發起了戒嚴時期第一次示威遊行，聲援遭到政治迫害的余登發老縣長」。

蔡英文感謝財團法人八卦寮文教基金會董事長余政憲昨天的邀請，讓她能和當時走在遊行隊伍最前面的總統府秘書長陳菊，一起回橋頭參加「大時代的故事」新書發表會。

她說，歷史告訴我們，我們現在的民主自由不是天上掉下來的，而是一代又一代民主前輩的百年追求。「如今台灣面臨新的挑戰，當年民主前輩們有多勇敢，我們就要比他們更勇敢，不能讓民主自由在我們這一代人手上流失掉！」

她也宣示，「身為總統，我一定會是最勇敢的那一位」，還對年輕族群喊話「各位年輕的辣台派，你們願意跟我一起嗎？」文末還標註「辣台派」「菊姐當年很辣」。

(工商 )

大台北歌劇院預定地進度 文化局… 高雄沒錢鋪路 網提建議被笑到流…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。