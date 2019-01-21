蔡英文喊話：年輕辣台派「跟我一起」

2019年01月21日 22:14 工商 崔慈悌

「橋頭事件」明天滿40周年，蔡英文總統今晚在臉書貼出昨天出席「高雄橋頭事件40周年專書發表會」的影片，強調台灣正面臨新的挑戰，當年民主前輩們有多勇敢，我們就要比他們更勇敢，「身為總統，我一定會是最勇敢的那一位」。

蔡英文總統昨天下午出席專書發表會，今天在臉書貼上這段影片表示，「這篇寫給40歲以下的你。但如果你沒時間，可以從影片1分28秒開始看」。

她說，明天，就是橋頭事件滿40周年的日子。「在你們還沒有出生的那時候，黨外民主前輩們冒著被逮捕、甚至被槍決的危險，在高雄發起了戒嚴時期第一次示威遊行，聲援遭到政治迫害的余登發老縣長」。

蔡英文感謝財團法人八卦寮文教基金會董事長余政憲昨天的邀請，讓她能和當時走在遊行隊伍最前面的總統府秘書長陳菊，一起回橋頭參加「大時代的故事」新書發表會。

她說，歷史告訴我們，我們現在的民主自由不是天上掉下來的，而是一代又一代民主前輩的百年追求。「如今台灣面臨新的挑戰，當年民主前輩們有多勇敢，我們就要比他們更勇敢，不能讓民主自由在我們這一代人手上流失掉！」

她也宣示，「身為總統，我一定會是最勇敢的那一位」，還對年輕族群喊話「各位年輕的辣台派，你們願意跟我一起嗎？」文末還標註「辣台派」「菊姐當年很辣」。

(工商 )