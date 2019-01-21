高雄沒錢鋪路 網提建議被笑到流淚

2019年01月21日 22:05 中時電子報 黃麗蓉

去年一場大雨，高雄的路面出現5千個大小坑洞，市長韓國瑜已下令3月底前，要把20條市區重要道路鋪平。有PTT網民則建議，高雄若沒錢鋪路，何不開放冠名權？比如「娘家滴雞精」一心路等等。此創意不禁讓底下一群網友笑到流淚。

啥是冠名權？該網民對此進一步表示，就是企業出錢後，便可以在鋪的道路旁做廣告，比方「娘家滴雞精」一心路、「最有酵的面膜」二聖路、「蕾妮亞塑身衣」三多路。企業只要花個鋪路錢，應該幾十、一百萬就行了，但引起的話題宣傳一定很驚人。

鄉民們紛紛響應說：「我笑到流淚。」、「其實真心覺得不錯，像認養陸橋那樣。」、「巨蛋、碼頭真的該考慮。」、「唉油不錯喔。」、「我覺得不錯啊！以後路再爛就會有損企業形象，反而會維護。」、「X，我真的笑了。」、「億大世界大同路。」、「你很有才，給你一個大拇指。」、「本路段由XX公司認養維護，每天都來比路平，這壓力可大了。」、「哈哈哈有創意，不過施工品質應該是最大的重點。」、「靠北，我笑到水噴出來XD。」、「這樣沒人敢弄爛路了。」、「X，害我吃東西差點噴出來，明天找潘局長報到XD。」、「太強了，這招可以。」、「造橋鋪路功德很大，企業ㄧ定很踴躍！」

還有人建議，「這個點子不錯，其實可以改成出售該路段的廣告權。」、「就是不用直接冠，在路牌最底下小字寫企業名稱，就不會很奇怪了。」、「可以寫在斑馬線上。」、「認真說，可以考慮耶！就白線上印個名字。」

(中時電子報)