「阿肥」聰明學習力強深獲張勤得寵愛成為心肝寶貝

張勤得很寵愛「阿肥」，經常帶牠去公園散步。（林雅惠攝）

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張勤得很寵愛「阿肥」，經常帶牠去公園散步。（林雅惠攝）
「阿肥」很喜歡到公園，張勤得經常帶牠去公園逛逛。（林雅惠攝）
「阿肥」很喜歡到公園，張勤得經常帶牠去公園逛逛。（林雅惠攝）

高雄市仁武區農民張勤得對狗有種特殊情感，原本養了吉娃娃想陪伴自己生活，但先後養了4隻吉娃娃不是走失被抱走，就是生病死亡，讓張情緒陷入低潮，孝順的兒子在父親節買了一隻生命力強的法國鬥犬送給他，法鬥聰明學習力強，深得主人疼愛，如今這隻寵物狗主人到哪就跟到哪，成了張家成員的一份子。

張勤得收養10隻流浪犬顧檳榔園，因此對狗有份難以割捨的情感，但他想有個寵物狗能夠陪伴生活，兒子於是買了吉娃娃給他伴老，但先後養了4隻不是被人抱走、偷走，就是生病死亡，失去4隻寵物狗，讓張勤得一時快樂不起來，情緒陷入谷底。

張勤得的兒子在一次友人聊天中，得知法國鬥犬生命力很強，於是買了一隻法國鬥犬送給父親，但法鬥長相不討喜，起初不得張勤得緣分，後來張勤得到哪做什麼，法鬥也跟到哪並學主人動作，漸漸引起張的關切。

張勤得說，他去廁所如廁，法鬥也跟著去，後來牠竟也學會去廁所大小便，由於法鬥很愛吃，他經常用食物訓練牠接物品等動作，他發現法鬥很聰明，開始視牠為心肝寶貝，並叫牠「阿肥」，「阿肥」喜歡兜風逛公園，他也經常滿牠的願。

「阿肥」只要主人做什麼就跟隨在旁，因此生活作息也養成跟主人一樣，早上「阿肥」會叫張勤得起床，中午「阿肥」也跟主人一起午睡，有次小偷到家中竊盜剛採收回來的檳榔，結果一旁午睡的「阿肥」正熟睡中，張勤得起來發現檳榔不見，慶幸的說：我們家「阿肥」沒被偷走就好。

(中時 )

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