衝年假業績！萊爾富「年貨大街」主打名店、名人熱銷款

萊爾富推「超商獨家」組合「亞尼克-幸福微捲禮盒」4盒（業者提供）

友善列印
工商
萊爾富推「超商獨家」「蛋黃哥麻將組」。圖／業者提供
萊爾富推「快車肉乾」豬事大吉元氣禮盒。圖／業者提供
萊爾富推「叢林熊大爆米花」禮盒。圖／業者提供

春節將至，看好9天春節連假帶來的伴手禮商機，萊爾富表示，即日起至2月28日止，推出「年貨大街」預購型錄，蒐羅各地名店、名人等熱銷商品，含括年節禮盒、團購名店、各式零食、清潔用品、酩酒禮盒、名人乾拌麵、保健禮盒、3C家電等精選商品，萊爾富會員購買指定商品任2件95折，加價49元可換購精美環保袋乙只。

據萊爾富銷售統計，「年貨大街」預購業績逐年成長，主要暢銷商品以年節禮盒、酩酒禮盒與家電類最受青睞，其中，適合送禮自用的團購名店「亞尼克」生乳捲系列商品受好評，占總銷量高達2成，是預購超人氣商品！今年再度祭出多款適合送禮自用的特色品項，預估帶動今年年貨預購業績，較去年成長1成。

此外，受惠於寒假與國旅補助計畫，萊爾富表示，瞄準學生族群的國內旅遊旺季，即日起祭出多項餅乾、零食、飲品與禮盒優惠，購買指定品項享最高優惠買一送一起，同時推出多款限量新品，包含Crown草莓巧克力威化餅、「泰式海鮮湯風味、新加坡香辣炒蟹」模範生點心麵、樂事「鹹蛋黃味洋芋片」，以及「辣炒年糕、巧克力與墨西哥起司」歐麥格脆餅等新品，滿足民眾愛嚐鮮的味蕾體驗，預估觀光景點周邊門市，將提升1成的業績成長。

(工商 )

空姐被噁爛洋男逼擦屁股 資深學… 電影太夯中京院來台演出全本《霸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。