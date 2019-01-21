衝年假業績！萊爾富「年貨大街」主打名店、名人熱銷款

2019年01月21日 22:10 工商 劉馥瑜

萊爾富推「超商獨家」「蛋黃哥麻將組」。圖／業者提供

萊爾富推「快車肉乾」豬事大吉元氣禮盒。圖／業者提供

萊爾富推「叢林熊大爆米花」禮盒。圖／業者提供

春節將至，看好9天春節連假帶來的伴手禮商機，萊爾富表示，即日起至2月28日止，推出「年貨大街」預購型錄，蒐羅各地名店、名人等熱銷商品，含括年節禮盒、團購名店、各式零食、清潔用品、酩酒禮盒、名人乾拌麵、保健禮盒、3C家電等精選商品，萊爾富會員購買指定商品任2件95折，加價49元可換購精美環保袋乙只。

據萊爾富銷售統計，「年貨大街」預購業績逐年成長，主要暢銷商品以年節禮盒、酩酒禮盒與家電類最受青睞，其中，適合送禮自用的團購名店「亞尼克」生乳捲系列商品受好評，占總銷量高達2成，是預購超人氣商品！今年再度祭出多款適合送禮自用的特色品項，預估帶動今年年貨預購業績，較去年成長1成。

此外，受惠於寒假與國旅補助計畫，萊爾富表示，瞄準學生族群的國內旅遊旺季，即日起祭出多項餅乾、零食、飲品與禮盒優惠，購買指定品項享最高優惠買一送一起，同時推出多款限量新品，包含Crown草莓巧克力威化餅、「泰式海鮮湯風味、新加坡香辣炒蟹」模範生點心麵、樂事「鹹蛋黃味洋芋片」，以及「辣炒年糕、巧克力與墨西哥起司」歐麥格脆餅等新品，滿足民眾愛嚐鮮的味蕾體驗，預估觀光景點周邊門市，將提升1成的業績成長。

(工商 )