電影太夯中京院來台演出全本《霸王別姬》

2019年01月21日 22:11 中時 李欣恬

電影《霸王別姬》修復版重返大銀幕，再度引發話題，大陸京劇權威、中國國家京劇院（以下簡稱中京院）即將來台演出全本《霸王別姬》，讓戲迷重溫京劇經典，體會當年戲曲大師梅蘭芳表演藝術的絕代風華。

台灣邀請單位傳大藝術負責人周敦仁表示，中京院除了有足夠實力演出全本《霸王別姬》，整個團隊也和電影版本很有淵源，「電影拍攝過程中，所需要的京劇段落演出，幾乎都是由中京院擔任顧問或協力完成，像是名角李岩，就擔任電影裡『段小樓』一角的配唱，重要班底化妝師宋小川，則為張國榮化妝，同時還有中京院樂隊、多位京劇演員也都參與其中。」

《霸王別姬》故事描述西楚霸王項羽，在面臨四面楚歌的絕境時，和虞姬話別的淒美故事，往年中京院來台，大多採選段演出，這回則是要完整呈現故事內容。

周敦仁表示，中京院是目前唯一直接隸屬於大陸文化部的京劇團隊，成立於1955年，首任院長就是梅蘭芳，目前則是由梅派傳人李勝素擔任團長。「值得一提的是，這次的《霸王別姬》版本，會是由老將帶新秀登場演出，像是虞姬就有兩位演員輪流上場，由李勝素、朱虹分別在前後登場。」

周敦仁表示，李勝素是目前在大陸首屈一指的梅派傳人，「她很有天賦，拿手角色之一『虞姬』的扮相嫵媚動人，既規範又自然，溫婉兼備，師承梅蘭芳之子梅葆玖，這次加上電影加持，也吸引許多海內外影迷要來重溫經典。」

除了《霸王別姬》，還有中京院招牌戲《滿江紅》，另一齣梅派經典《太真外傳》，以及《四郎探母》、《失街亭．空城計．斬馬謖》、《龍鳳呈祥》和《女殺四門》等作。

周敦仁表示，《滿江紅》將演出重整過後的版本，「這部描述岳飛故事的作品，劇情會更曲折、感人，還有新編唱腔的融合，可看性更高。」演出將於3月19日至24日在台北國家戲劇院舉行。

(中時 )