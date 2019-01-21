新光三越今年要破800億元 skmpay線下分期和紅利折抵將上線

新光三越執行副總吳昕陽說新光三越的夢想是把台灣的名店帶到國際。（郭家崴攝）

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新光三越台北信義新天地本月起A9和A112樓空橋有燈籠隧道，充滿年味。（新光三越提供）
新光三越台北南西店4樓梯廳邀育成40位憨兒花半年捏4、500片輕黏土再上色成為翅膀，營造藝術氛圍。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地A11B2「小紅點」鮮蝦肉骨湯麵269元。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地A11B2「小紅點」約27坪，上月8日開幕吸引來客。（新光三越提供）
新光三越skmpay線下分期和紅利折抵本月底上線。（新光三越提供）

新光三越深耕在地與世界接軌，去年成功引進台灣餐飲名店進駐、推出百貨首發的skmpay，新光三越執行副總吳昕陽表示，雖收掉新竹中華店、台北南西店二館，全台業績仍達797.1億元創歷史新高，較前年增2％，今年目標破800億元、2％成長，會持續優化skmpay，線下分期和紅利折抵本月底上線，引領行動支付市場功能再升級。

吳昕陽在新光三越APP下了許多功夫，每天與團隊開檢討會，期以線上工具輔助線下運作，透過電商解決顧客的需求。細數貴賓卡友從2014年起累積至今有200萬人，前年至去年底有95萬人綁定APP，去年8月skmpay上線；美食訂候位服務去年3月底全台開通後，至去年底使用超過110萬筆、訂位入座率超過85％，都可看出便利功能獲消費者認同。

去年新光三越全台化妝品、名品、餐飲和休閒等業種都成長，其中台北信義區餐飲占比近2成，異國美食選擇豐富，A96、7樓去年9月底改裝至今業績平均成長67％，台灣名店老鼎旺、橘色涮涮屋和米其林名廚鄧有癸的MUCHOYAKI帶頭，吸引流行、年輕的都會男女；A11上月8日起引進東區「小紅點」新加坡食堂，主打吳昕陽吃過都稱讚的海南雞飯、白胡椒湯底的肉骨茶。

信義A91樓有台灣品牌微熱山丘與國際精品並列，呼應新光三越的國際＋在地的宗旨，今年A9是改裝重點，B2至5樓會花2年改裝，未來會更為流行和trandy，與過去Luxury奢華時尚感不同。

1997年10月新光三越台北信義新天地A11開幕，當年周邊空曠草地的青蛙跳進賣場，22年來增加多元差異帶動商圈的成長，樹立異國美食林立、融合藝術和人文的「都會生活」樣貌。

吳昕陽認為娛樂是生活的部分、百貨是做生活的企業，現今大環境很悶，鼓舞消費者快樂很重要，A114樓約200坪的「信義運動場」，是全台唯一的百貨天台籃球場；A9法雅客2月起成立電競區，都讓百貨不再只是零售，而是讓人體驗、來玩、感受歡樂。

此外，對應消費者的需求，百貨要從被動轉為主動，去年改裝28個樓層、1萬多坪，其中台北南西店改裝12樓層、6000坪，近3年維持1年蓋1棟百貨的改裝規模。

台北南西店去年9月改裝至今來客增兩位數，加上美食訂候位服務與米朗琪咖啡館、拉拉熊茶屋共12家商圈美食店合作，更增進商圈共榮，今年上半年會再改裝一館4、5樓女裝、珠寶、內睡衣和男裝。

(中時 )

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