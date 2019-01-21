新光三越今年要破800億元 skmpay線下分期和紅利折抵將上線

2019年01月21日 22:24 中時 郭家崴

新光三越台北信義新天地本月起A9和A112樓空橋有燈籠隧道，充滿年味。（新光三越提供）

新光三越台北南西店4樓梯廳邀育成40位憨兒花半年捏4、500片輕黏土再上色成為翅膀，營造藝術氛圍。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11B2「小紅點」鮮蝦肉骨湯麵269元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11B2「小紅點」約27坪，上月8日開幕吸引來客。（新光三越提供）

新光三越skmpay線下分期和紅利折抵本月底上線。（新光三越提供）

新光三越深耕在地與世界接軌，去年成功引進台灣餐飲名店進駐、推出百貨首發的skmpay，新光三越執行副總吳昕陽表示，雖收掉新竹中華店、台北南西店二館，全台業績仍達797.1億元創歷史新高，較前年增2％，今年目標破800億元、2％成長，會持續優化skmpay，線下分期和紅利折抵本月底上線，引領行動支付市場功能再升級。

吳昕陽在新光三越APP下了許多功夫，每天與團隊開檢討會，期以線上工具輔助線下運作，透過電商解決顧客的需求。細數貴賓卡友從2014年起累積至今有200萬人，前年至去年底有95萬人綁定APP，去年8月skmpay上線；美食訂候位服務去年3月底全台開通後，至去年底使用超過110萬筆、訂位入座率超過85％，都可看出便利功能獲消費者認同。

去年新光三越全台化妝品、名品、餐飲和休閒等業種都成長，其中台北信義區餐飲占比近2成，異國美食選擇豐富，A96、7樓去年9月底改裝至今業績平均成長67％，台灣名店老鼎旺、橘色涮涮屋和米其林名廚鄧有癸的MUCHOYAKI帶頭，吸引流行、年輕的都會男女；A11上月8日起引進東區「小紅點」新加坡食堂，主打吳昕陽吃過都稱讚的海南雞飯、白胡椒湯底的肉骨茶。

信義A91樓有台灣品牌微熱山丘與國際精品並列，呼應新光三越的國際＋在地的宗旨，今年A9是改裝重點，B2至5樓會花2年改裝，未來會更為流行和trandy，與過去Luxury奢華時尚感不同。

1997年10月新光三越台北信義新天地A11開幕，當年周邊空曠草地的青蛙跳進賣場，22年來增加多元差異帶動商圈的成長，樹立異國美食林立、融合藝術和人文的「都會生活」樣貌。

吳昕陽認為娛樂是生活的部分、百貨是做生活的企業，現今大環境很悶，鼓舞消費者快樂很重要，A114樓約200坪的「信義運動場」，是全台唯一的百貨天台籃球場；A9法雅客2月起成立電競區，都讓百貨不再只是零售，而是讓人體驗、來玩、感受歡樂。

此外，對應消費者的需求，百貨要從被動轉為主動，去年改裝28個樓層、1萬多坪，其中台北南西店改裝12樓層、6000坪，近3年維持1年蓋1棟百貨的改裝規模。

台北南西店去年9月改裝至今來客增兩位數，加上美食訂候位服務與米朗琪咖啡館、拉拉熊茶屋共12家商圈美食店合作，更增進商圈共榮，今年上半年會再改裝一館4、5樓女裝、珠寶、內睡衣和男裝。

(中時 )