「回春聖品」蜂王乳活化卵巢機能 營養師：但6人別碰

2019年01月21日 22:46 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

蜂王乳有「回春聖品」的美稱，讓許多大齡女性趨之若鶩。不過，蜂王乳真的這麼神，人人都能吃嗎？

提到蜂王乳，許多人就想到「養顏美容」的功效，尤其「資深」女性更是愛，能讓她們有重獲青春的感覺。但蜂王乳真的那麼好？人人都能吃？其實，關鍵在於「荷爾蒙」成分。

蜂王乳是工蜂採集花蜜與花粉，消化吸收後所分泌的白色奶油狀液體，主要是蜂后幼蟲及蜂后的食物，口感酸澀帶點微辣；主要營養成分包括維生素B群、泛酸、乙烯膽鹼、類唾液腺荷爾蒙（類似女性荷爾蒙）以及癸烯酸，彰化基督教醫院營養師高梅芳解釋。

含女性荷爾蒙可維持肌膚彈潤光滑

而蜂王乳之所以被奉為「回春聖品」，便是因為其中所含具類似女性荷爾蒙的「類唾液腺荷爾蒙」，「這個成分能活化女性卵巢機能、使肌膚保持光滑有彈性，讓女性重拾青春，」台北市立聯合醫院林森中醫院區營養師周千欽說明。

2014年伊朗醫學科學大學（IUMS）研究發現，蜂王乳還有助於緩解女性經前症候群等不適的症狀。

特有的癸烯酸有助增強免疫力

此外，周千欽也指出，2004年日本廣島大學生物資源科學與技術學系的研究發現，蜂王乳特有的癸烯酸，屬於脂溶性維生素，可以透過活化巨噬細胞來抑制發炎反應，具有抗發炎、抗菌、調整免疫力的效果。

市面上的蜂王乳，都以癸烯酸含量多寡作為產品優劣的指標；依日本「公正競爭規約」，生鮮蜂王乳的癸烯酸含量應達1.4％以上，乾燥蜂王乳的標準含量則為3.85％以上。

食用蜂王乳有禁忌6大族群止步

特別要注意的是，蜂王乳中所含的動物性荷爾蒙與女性荷爾蒙相似度較高，作用效果較強，營養師提醒，蜂王乳並非人人都可吃，對荷爾蒙較敏感的族群，食用前務必諮詢醫師或營養師，以免影響體內正常荷爾蒙分泌，導致子宮內膜不正常增生或誘發其他病灶。

1患有子宮肌瘤、卵巢囊腫、子宮內膜異位等婦科疾病者

罹患子宮肌瘤、卵巢囊腫、子宮內膜異位等婦科疾病的女性，屬於對女性荷爾蒙較敏感的體質，蜂王乳中類似女性荷爾蒙的類唾液腺荷爾蒙，可能會刺激、誘發這些婦科疾病，建議有此類疾病的女性，最好避免食用蜂王乳。

2患有乳癌或有家族病史者

罹患乳癌或是有乳癌家族病史的女性，也屬於對女性荷爾蒙較敏感的體質，這類體質的女性，較不建議食用蜂王乳。

3青春期前的小朋友

青春期前的小女孩，由於性腺尚未發育完全，食用含類雌激素的蜂王乳，可能導致性早熟，造成生長遲緩，家長要多加注意。

4容易經痛者

蜂王乳可能會刺激子宮收縮引發經痛，建議平時容易經痛的女性，生理期間避免食用。

5對蜂蜜製品過敏者

對蜜蜂製品過敏的民眾，也可能會對蜂王乳過敏，不建議這類族群民眾食用蜂王乳，以免誘發過敏症狀。

6孕婦及1歲以下幼兒

若購買的是新鮮採集而不是製成膠囊狀的蜂王乳，一旦製作蜂王乳衛生條件不佳，或未妥善保存，可能會滋生細菌引發腹瀉或消化道疾病，孕婦及1歲以下幼兒建議最好不要食用。

蜂王乳營養豐富，有益身體健康，但蜂王乳中所含的維生素B群、泛酸、乙烯膽鹼廣泛存在於蔬菜、水果、肉類食物中；黃豆中所含的大豆異黃酮，跟人體自然生成的女性荷爾蒙類似，也有助於改善更年期症狀，作用也較為溫和，因此只要三餐飲食均衡，其實不必額外攝取補充品。

要補充任何營養補給品前，建議還是先諮詢營養師、醫師，評估自己是否需要，若想長保青春而過度食用，導致荷爾蒙失調，養顏美容不成反而容易傷身。

(中時電子報)