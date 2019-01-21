俄國公司計畫夜空裡投射廣告 天文學家批評光汙染

2019年01月21日 22:54 中時電子報 江飛宇

一家俄羅斯公司計劃將在太空建造巨大的廣告牌，預期在2021年可以建構完成，如果他們成功了，我們在晚間某些時段，可能會看到「可口可樂」、「麥當勞」、「肯德基」這樣子公司名稱漂浮在夜空中。

大眾機械(popular mechanics)報導，這間叫「StartRocket」的募資公司，計劃利用太空火箭，將數十枚小型的立方體衛星(CubeSat)發射到離地表大約450公里的低軌道上。那些立方體衛星內藏有薄而巨大的反光帆，能夠有效的反射太陽光送到地球。每一面反光帆都可以獨立控制，也就能調整亮度，只要反光帆的數量夠多，就能控製它們展現出圖型以及文字，如同LED顯示器一樣。

從好的方面來說，這將是太空技術奇蹟，前蘇聯時期，就曾經實驗過利用衛星從太空反射陽光，但是如此巨大規模與商業的設想還從未嘗試過。但從壞的方面，如此浪費太空資源來作廣告，沒有知識上的進展，根本就是無意義的行為。

密西根大學天文學教授派翠克．塞澤爾(Patrick Seitzer)說：「像這樣沒有經濟效益、商業、科學或國家安全價值的衛星並不明智。首先，太空越來越擁擠，光是國空軍的官方紀錄中，地球上空就有超過2萬個軌道物體，然而這些物體中只有不到10％是仍在運作的衛星，其他的是故障衛星、舊火箭等太空垃圾。」

另外，飛行器太空，在夜空中要靜靜的觀測而不被飛掠過去的飛機與衛星打擾已經愈來愈困難，如今居然還要刻意把夜空變得更人工，多數天文專家都反對，擔心這會增加全世界日益嚴重的光汙染。

(中時電子報)