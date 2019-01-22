律師說法》有碼「性虐待」光碟 會不會構成妨害風化罪？

2019年01月22日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

蔡先生因任職於專賣合法有碼A片的DVD店被抓，不滿他擺的片子都打上馬賽克，卻被認定違法，蔡先生不服，拿電影『色，戒』抗罪。

●法律評析

蔡先生的情形涉及刑法第二三五條第一項規定的散步販賣猥褻物品罪。針對如何認定猥褻物品，其實大法官釋字第四○七號解釋認為，猥褻出版品與藝術品、醫學性、教育性等出版品之區別，應就出版品整體之特性及目的而為觀察；並依當時社會的一般觀念來認定是否為猥褻。

又有關風化之觀念，常隨社會發展，風俗變異而所有不同，主管機關所為釋，也不能一成不變，應基於尊重憲法保障人民言論出版自由之本旨，兼顧善良風俗及青少年身心健康之維護，隨時檢討改進。重製（COPY）A片、R片雖沒有違反著作權的規範，但是若公然販售未滿歲之青少年，遭檢舉、警察還是依法前往取締。還有妨害風化牽涉範圍很廣，從日本引進的R片幾乎都有做碼賽克處理、又有分薄碼；但內容情節，經查獲取締還是需要新聞局審核是否判斷為妨害風化罪，及承辦法官於審判時就具体案情，作判斷。蔡先生因不服法官的判斷，而拿『色，戒』來抵抗，法官認為蔡先生所擺之A片多半是性虐、綑綁，應屬就是猥褻物品。

所以蔡先生還是觸犯刑法第二百三十五條第一項規定：「散布、傳送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公開陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金」。

(中時電子報)