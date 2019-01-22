《時來運轉》「亞洲盃」買這兩場高賠 爽賺102萬

2019年01月22日 06:55 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

「亞洲盃」買這兩場高賠 爽賺102萬！

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

4年1度的亞洲盃足球賽(以下簡稱「亞洲盃」)今年1/5～2/1在阿拉伯聯合大公國舉行，比賽才剛開始不久就有消費者抱回百萬獎金，他是怎麼辦到的呢？今天就來跟大家談一談。

2019亞洲盃足球賽參賽國家。(台灣運彩提供)

「亞洲盃」是亞洲地區級別最高的國際級足球賽事，主辦單位「亞洲足球協會 Asian Football Confederation (AFC)」毎4年會舉辦1次，今年是第17屆，由阿拉伯聯合大公國承辦，共有24個國家參賽，分6組毎組4隊，先進行小組賽(1/5～1/17)，再由晉級的16個國家於1/20～2/1進行淘汰賽(包括半準決賽、準決賽及決賽)，冠、亞軍分別可獲得高達500萬美元及300萬美元(折合新台幣1.5億及0.9億)，是歷屆以來第1次設制獎金的1次，受各國重視的程度可以說是歷史之最，運彩這次也大規模提供單場及場中投注，玩法包括不讓分、讓分、大小、總進球數、正確比數、雙勝及單雙等。

亞洲盃足球賽賽制。(台灣運彩提供)

開踢沒多久就有1位南投草屯的消費者以6萬元的投注抱回102萬元的獎金，他選1/6「約旦Vs.澳洲」及「印度Vs. 泰國」2場賽事，分別投注高賠不讓分玩法的約旦及印度勝各2萬元，賠率分別為7倍及5.5倍，同時加碼投注2萬元的串關，即買不讓分玩法的「約旦勝且印度勝」，賠率高達38.5倍(7X5.5＝38.5)，結果完全命中，抱回102萬元(2萬X7倍+2萬元X5.5倍+2萬X38.5倍＝102萬)，羨煞所有投注朋友，有興趣投注的朋友們可以好好把握剩下來的比賽。

亞洲盃投注2萬抱回102萬。(台灣運彩提供)

運彩足球投注時要特別注意有所謂「法定比賽時間」完成時的相關規定，即「台灣運彩的各項足球投注項目，除非有特別說明，否則一律只計算至法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時的比賽結果，不含加時及PK戰。」。同時也提供亞洲盃歷屆的冠軍統計給大家參考：16屆下來奪冠次數最多的是日本共有4次，其次是沙烏地阿拉伯及伊朗各3次，韓國2次，以色列、科威特、澳洲及伊拉克則各有1次，這次哪一國會冠軍，大家也可以來猜一猜。

(中時電子報)

運彩足球法定比賽時間。(台灣運彩提供)

足球比賽特別說明。(台灣運彩提供)