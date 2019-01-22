疼痛和嘿咻呻吟有差別 色女婿探視攤床岳母竟性侵印尼看護

2019年01月22日 00:03 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

人家是丈母娘看女婿，愈看愈有趣；而有的女婿的行為卻是讓人愈看愈有氣。中部地區一名已婚男子，假日陪老婆回家，並不是盡女婿的孝道，而是對照顧癱瘓臥床的印尼看護工別有目的，不時趁機毛手腳。

更離譜的是，這名色慾衝腦的女婿竟然趁妻子外出時，當著丈母娘面前尾隨看護進入廁所，霸王硬上弓性侵了這名印尼女子，事後被害人提告，並提出性侵過程的錄音，但是這名惡狼辯稱，錄音檔中女方發出「性愛呻吟」意圖脫罪，但是法官認證這是「痛苦」呻吟，對其供詞不予採信。

檢警調查，印尼女看護工，曾多次向翻譯員反映，「先生」陪妻子回娘家時，會對她動手動腳，翻譯員安撫「要保持距離，保護自己」，仲介公司經理得知後，僅傳簡訊給雇主，婉轉提到有人對該女看護不禮貌，但沒有明示是他的女婿。

不料，有次被告趁家人外出，年幼子女在二樓玩電動，岳母在一樓房間內，趁女看護到一樓廁所打掃時，他尾隨進入性侵得逞。地院審理時，被告全盤否認犯行，他宣稱自己人在二樓，不曾碰觸女看護身體，不過，他卻沒想到，自己的惡行已經被客廳內的監視器拍到。

監視畫面顯示，看護進入廁所約3分鐘後，被告也尾隨進入，於廁所內待了21分鐘，錄影機無法拍到廁所內，卻錄下他進入廁所不到1分鐘，廁所就傳來撞擊敲打聲音，以及女看護疼痛呻吟聲，但雙方對話聲音不清晰。

由於女看護見被告進入廁所，趕緊把手機錄音打開放入垃圾桶，於是清楚錄下遭性侵過程聲音，還有呻吟喘息與敲擊聲，不過，被告律師質疑說，錄音檔看護發出呻吟喘息聲，顯示她不是被性侵害。

一審卻認為，疼痛所發出的喘息呻吟聲，與一般性行為的喘息呻吟聲，有時難以明確區辨，不能據此認定女看護是自願，女看護雖未大聲呼救，卻也說出「不用」（不標準國語，應為「不要」），也呼叫喚被告太太的英文名意圖求救，據此依強制性交罪判刑5年，被告不服上訴高分院被駁回，可再上訴三審。

(中時電子報)