嘴唇破皮是脾胃有狀況！中醫用6唇色看健康＋飲食改善

2019年01月22日 00:02 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

擁有紅潤雙唇，不僅只是美觀，從中醫觀點來看，唇色與形態還能反應身體狀態。

台北馬偕中醫部主治醫師李炎東表示，健康唇色為紅中帶光澤，代表氣血調和，若是有下列狀態、顏色變化，就要特別注意。根據不同類型，中國醫藥大學北港附設醫院中醫科主治醫師楊淑媚建議可以從日常食療保健。

醫師提醒，中醫講求望、聞、問、切四診合併參考，望診可以直接從外觀診斷病況，唇色的變化是觀察之一。然而，並非單從唇色就能直接斷定，仍需要醫師綜合判斷，身體有不適還是要盡速就醫，由醫師評估治療。

1.嘴唇乾裂：水分不夠

(製圖／鄭佳玲)

當身體津液不足，水份補充不夠，就會導致津液受損，屬陰虛體質。不僅嘴唇容易乾裂，也會有皮膚乾燥，手心易發熱、心情煩躁、失眠、大便乾硬等問題。

發高燒的人則容易因為熱盛導致唇乾裂，乾燥症病患也會有類似症狀。津液虧損需要滋陰養液，會用沙參、麥門冬、玉竹、百合；熱盛需要清熱，可用石膏、知母調理。

日常保健：可多吃桑葚，能養血滋陰、生津潤腸；白木耳、黑木耳則分別能生津化痰、滋養潤燥。

2.嘴唇發炎破皮：脾胃有狀況

(製圖／鄭佳玲)

中醫認為「脾開竅於口，其華在唇」，意思是口唇的色澤與脾的運化有密切聯繫。當嘴唇發炎、有腫脹甚至破皮時，代表脾胃出了問題。這類型的人多半喜歡吃燥熱、刺激性食物，導致脾胃積熱。

胃火旺也會容易嘴唇破皮，有時會伴隨便秘，這時需先處理便祕，嘴唇破皮才能改善。山楂這類消食導滯的藥材助緩解，改善脾胃運化；黃連則能清除脾胃積熱。

日常保健：可以喝一點椰子汁，有清熱的作用；地瓜葉、小白菜、火龍果、香蕉、梨子則有清熱、軟便的效果。

3.唇色偏白：血虛

(製圖／鄭佳玲)

唇色發白，通常連帶臉色蒼白、面無血色，下眼瞼也會從粉色變成偏白色，這類型屬於血虛。有人認為貧血就等於血虛，但中醫師提醒，兩者並非完全相同，仍要經過醫師診斷。血虛通常還會伴有頭暈、易心悸、手腳麻、掉髮；女性生理期晚來、量少、顏色偏淡紅等。

血虛可用四物湯調理；另外熟地黃、何首烏、當歸、川芎、芍藥等補血藥也有幫助。

日常保健：龍眼肉、葡萄、紅棗、荔枝可以補血、養血；若是缺鐵性貧血造成，多吃含鐵量高的櫻桃、紅莧菜、菠菜、牛肉、黑木耳。

4.唇色偏深紅： 熱盛

(製圖／鄭佳玲)

當唇色偏深紅，中醫認為可能是熱盛所致，39～40度的高燒患者容易出現。但若呈現出桃紅色，很可能是一氧化碳中毒，必須立即就醫。清熱解毒的中藥可緩解熱盛，如梔子、黃連、黃芩、金銀花、蒲公英。

日常保健：苦瓜、冬瓜、絲瓜、西瓜等瓜類水果能清熱。

5.唇色偏青紫：血瘀

(製圖／鄭佳玲)

若唇色偏青紫，可能是因為血瘀狀況造成。運動傷害造成的外力撞擊，或是長期久坐不動，造成血液循環差，都可能有氣血瘀積情形。紅花、丹參等藥材能幫助祛瘀；川芎、赤芍藥、桃仁、益母草、鬱金可以活血。

日常保健：可選擇九層塔、韭菜、黑木耳、栗子。

6.唇色偏青黑：身寒、身痛、陽虛

(製圖／鄭佳玲)

近日氣溫急速下降，過度寒冷造成循環差，就可能有偏黑的狀況。劇烈疼痛也會使唇色偏青黑。此外，若是嘴唇偏黑伴隨手腳冰冷、容易疲倦、體力差、呼吸氣短、易拉肚子等，可能是陽虛體質。

肉桂等溫熱藥物可以暖身；乳香、沒藥則有活血止痛效果，但需依病人狀況調整；補陽藥有菟絲子、骨碎補、胡桃仁、茴香、肉蓯蓉、杜仲、續斷。

日常保健：可以吃溫熱性蔬果，如生薑、韭菜、大蒜、南瓜、九層塔等。另外多補充脂肪、蛋白質、碳水化合物等提供熱能的食物，肉類、蛋類、魚類、豆製品等。

(中時電子報)