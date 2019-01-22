公車司機涉性侵 親女疑拿父清槍紙巾抹下體誣陷

2019年01月22日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

香港一名公車司機涉嫌持續性侵親生女兒兩年。媒體報導，女兒自11歲起爸爸就多次性侵她，從最初一開始動手非禮，之後更兩度強制性侵。這名司機被控5項非禮及2項強姦罪名，案件今日(21日)在香港高院續審，受害女童下午接受辯方盤問時卻推翻之前向警方說出的口供，還表示所有指控都是編造出來，父親從來沒有非禮或性侵自己。

辯方律師指出，受害女童其實一直不喜歡父親，因為父親經常罵她讀書不認真、不乖和行為不檢點。有次父親生氣還大力掐住女童的脖子，他認為父親脾氣壞、沒禮貌又粗暴更偏心弟弟。她承認曾跟媽媽說「你為什麼找一個這麼壞的人做老公？」

辯方表示，起因是女童父親在前年9月買部新手機，但女童想拿據為己用，但爸爸不答應，只在2017年10月借給她和弟弟用幾天玩遊戲。10月13日，女童和弟弟為手機爭執，女童向母謊稱爸爸已把手機送她。母親一問之後，拆穿了謊言，因此爸爸不但責罵她，還把手機收回。

10月14日下午，女童和爸爸在家，她進房想再玩手機，卻撞見爸爸在房內手淫。立刻被趕出去，然後爸爸穿回褲子走進廁所。而女童就趁機再進房間拿走沾有爸爸DNA的衛生紙。她即向爸爸恐嚇說已經把爸爸的DNA放進自己下體，如果不把手機給她便誣陷她性侵。爸爸生氣罵她「神經病！」女童竟當場進廁所，用沾有精液的衛生紙抹自己下體。直到媽媽回家見到房內有團衛生紙，便問發生何事女童便說爸爸性侵她。

而女童在2015年5月曾在同學家中遭同學父親非禮，辯方說她是利用那次的經驗捏造故事誣陷爸爸。香港01報導，對於這些說法，女童都承認。她最後也同意，爸爸自始都不曾非禮或性侵她。她在接受覆問時指，會這樣陷害爸爸是因為「爸爸只疼弟弟不疼我」。案件正審理中，而控方之後將傳召母親作供。

(中時電子報)