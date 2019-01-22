A片看太多？ 男友提分手 原因竟是「你不會潮吹」

2019年01月22日 00:15 中時電子報 柯毓庭

A片看太多?一名女網友發文抱怨表示，她近日被交往2年男友提分手，而男友提分手的原因竟然是因為她高潮的時候不會潮吹，女網友雖然向男友解釋「不會噴水是正常的」，男友卻仍堅持他的觀點，讓女網友無奈表示「我活到21歲第一次聽到這種分手理由」。

這名女網友在知名論壇《Dcard》上表示，她與男朋友都未曾有過性經驗，19日時原PO的男友用手與原PO進行性行為，後原PO疑似「被弄到高潮了」，男友卻問原PO｢為甚麼沒有噴水阿?」，更質疑是因為原PO與別人有過性關係才沒有潮吹。

原PO向男友解釋道｢通常都不會噴水吧，你A片看太多了嗎」，男友卻回覆「寶貝，我覺得妳好奇怪，我兄弟都說他們女友都會噴水欸」，隨後更向原PO表示「我們還是分手吧，我沒辦法接受這麼奇怪的妳」。

原PO無奈表示，她與男友溝通表示「不會噴水是正常的」，並提醒男友「跟別人討論這種事很不好」，沒想到男友依舊堅持他的觀點。讓原PO無奈又憤怒的說「因為我不會潮吹就要跟我分手?你知道那其實是尿嗎?還是你喜歡被尿在手上?」

貼文一出立即引起網友熱議，有人表示「要麼他是智障，要麼這不是真正的理由」、「我真的覺得太扯了，這到底是什麼思想」，也有人安慰原PO「快跑!這男友不要也罷!」。原PO則回覆「謝謝大家的關心和回應」。

(中時電子報)