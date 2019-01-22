選票崩跌原凶 台南民進黨終結賴清德房屋稅政策

2019年01月22日 00:15 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

去年五都市長選舉，民進黨籍的黃偉哲以38.02%得票贏得台南市長寶座，但得票大幅衰退，議員席次從28席縮減為25席，距離過半門檻少了4席。對此，民進黨地方人士檢討賴清德連續3年調漲房屋稅政策是禍端之一，民進黨台南議會黨團捨棄挺賴立場，昨(21)日召開記者會宣佈，呼應市長黃偉哲的減稅主張，決讓房屋稅的稅基回復原狀，甩掉賴留下的加稅包袱。

據《中評社》報導，台南議會民進黨團這項決議，等於宣告終結賴清德市長任內備受爭議的政策，地方認為這是賴在地方實質影響力的弱化。

前台南市長賴清德核定實施的回溯15年新房屋稅率，自2017年起，分3年逐年調漲，第一年先漲54%，去年再調高漲幅為65%，今年預計漲幅將達81%，平均3年漲幅為67%。由於起徵的屋齡回溯15年。該政策一直被國民黨炮轟公然違反法律不溯既往原則，創全台唯一惡例，漲幅又是全台最高。不過，民進黨團始終支持該政策。直到台南市選票急遽走跌，民進黨檢討原因把房屋稅大漲列為重要元凶。

民進黨團總召、新潮流系中常委林宜瑾表示，民進黨團順應民應，市府作為必須依法行政並應於今年起調降房屋稅，同時以前次房屋稅調整生效日為基準，針對2016年7月1日之前領照的房屋，取消舊屋漲稅，從81%降為0%，讓稅基回復原狀；針對2016年7月1日以後領照的房屋，雖比照全台維持調漲，但應降低新屋調幅，從81%降為54%，成為六都房屋稅漲幅最小的城市。

(中時電子報)