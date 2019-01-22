盤子沒滿！自助餐夾4樣「兩口」菜90元 網看照片秒懂

盤子沒滿！自助餐夾4樣「兩口」菜90元 網友看照片...懂了。（圖/翻攝自爆怨公社）

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中時電子報
網友看了照片馬上秒懂說，素食的自助餐真的不便宜。（圖/翻攝自爆怨公社）

到自助餐廳買便當，價格多少你能接受？有不少民眾以為若是夾的菜色沒有肉類、魚類等，被收廢的價錢應該會便宜一點。但最近有網友發文，她簡單點了4樣菜色，沒想到結帳時櫃檯竟開口要價90元，讓她當場傻眼！在結帳時還愣了3秒。其他網友看了照片之後，直呼「這年頭吃菜比吃肉還貴了」。

原PO在「爆怨公社」分享一張照片，「沒吃飯，四樣菜，90元。#我的心有點空虛」，只見原PO夾了4樣青菜，分別是花椰菜、高麗菜(或是白菜)、波菜和番茄炒蛋，盤子上還有一大格是完全空的，結帳時櫃檯竟開口要價90元，讓原PO超傻眼，說道：「他跟我說90的時候，我看了一下我的菜愣了3秒鐘，這價錢真的讓我嚇到」。

原PO之後也更新內文表示，這是她在素食自助餐裡夾的，店內都是用秤重算錢，原PO說她知道素食的自助餐基本上都偏貴，但這次四樣菜就要90元仍讓她感到吃驚，讓她吐槽「素食自助餐裡的五星級」，但也指出該加店生意好到炸。

PO文一出，馬上引起網友們討論，「每樣大概兩口吧，也太貴了」、「沒有肉反而比較貴」、「90元都可以買一個雞腿便當了！」、「素食稱重計價比一般自助餐貴」。不過也有人看到是素食的夾菜便當，馬上秒懂地說，素食的自助餐真的不便宜，「很多素食自助餐都是以100g為基數，所以要盡量避免夾進湯湯水水，菜汁也要瀝幹一點再放進餐盤」。

(中時電子報)

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