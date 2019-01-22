又傳家暴! 台南男子割妻刺青 還打斷男童肋骨

網友在「台南爆料公社」貼出的受虐畫面。（翻攝畫面）

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台南再傳家暴虐童案件！有網友在「台南爆料公社」貼出受虐畫面，指控謝姓男子將老婆打到毀容，還虐待老婆與前夫所生的2名孩子。不僅如此，謝某離婚後更威脅現任女友請假幫他做防水玻璃纖維工程，做太慢直接到工地將對方打傷，台南市警六分局受理女友報案後，除通報市府社會局介入處理，也協助申請保護令中。

網友爆料說，戶籍在南投埔里的謝某，丟下老人家不照顧，駕駛1台福特白色休旅車四處騙女人。謝某曾以菸蒂燙老婆與前夫所生的2歲女童腳、踹女童頭去撞馬桶蓋、送醫不准回診拆線，還踹另名6歲男孩肋骨斷裂，並拿菸蒂燙男孩小腿，踹孩童的臉蛋淤青臉腫，逼孩童天天過馬路買檳榔和早餐孝順他。孩童的生母曾用身體阻擋企圖保護孩子，卻被拿刀刺傷，還將2孩童脫光趕出門口，導致孩童身心受創傷，見人就害怕。

網友在「台南爆料公社」貼文指控謝姓男子涉及家暴虐童。（翻攝畫面）

網友還指出，謝某仍在婚姻中，居然四處騙說已離婚，並另行結交女友，還威脅女友請假幫他做防水玻璃纖維工程，做太慢更直接到工地將對方打得遍體鱗傷。這名女友已檢具傷單報警處理，警方也通報市府社會局介入協助。

警方調查發現，37歲的謝某曾結過3次婚，全都離婚收場；至於網路所指虐待老婆與前夫所生兒女一事，已是去年與第3任妻子在一起時發生的事，事後謝某也與第3任妻子離婚，但目前又與42歲的女子同居且涉及家暴，對方2天前已驗傷並報案，目前正由警方協助申請保護令中。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )

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