蘇揆嗆自助人助 前綠委建議韓國瑜如何出招

2019年01月22日 01:37 中時電子報 黃麗蓉

高雄市負債高達3125億，高雄市長韓國瑜曾呼籲中央應伸出援手，閣揆蘇貞昌卻回嗆「自助人助」。國民黨台南市黨部主委謝龍介在談話節目不滿說，馬英九執政8年都有補助高雄，蘇揆卻要韓國瑜自食其力。前綠委李俊毅則建議韓國瑜如何爭取的眉角。

謝龍介指出，蘇揆就是要韓國瑜自食其力，不過回頭看馬英九執政時，衛武營是中央全額補助，還補助交通系統1千多億元，馬英九8年任內也都有補助高雄，高雄那時一直是民進黨執政。如今政黨輪替，民進黨政府卻跟韓國瑜說這樣的話，要長期挺他們的高雄人自食其力，所有的高雄市民聽在耳裡，是罵在心裡。

被問到新北市長侯友宜要弄一個衝浪基地，就說沒問題可以補助，卻對韓國瑜說「自助人助」？前綠委李俊毅點出，要對中央要求補助，跟負債是無關的，從李登輝執政以來，從沒看過中央在替地方解決債務的，即使有錢也不可能替地方解決債務，那是地方的債、那是地方的帳，連土地都不能幫地方買了，因為買了就成了地方的財產。李俊毅還建議，韓市長要爭取補助，得掌握關鍵和眉角，先把計畫提出來，比如愛河要怎樣處理，請蘇院長來幫忙，他如果說NO，這下子民進黨政府就中槍了，會被質疑不同黨就不支持，就會站不住腳。

(中時電子報)