書店買年菜有「藝」思！紹興醉雞腿、香燻鴨胸拚美味

2019年01月22日 03:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

豬年不一樣！書店採年菜有「藝」思！今年過年誠品信義店知味市集「大過豬年年貨市集」首次賣年菜，有米其林星級評審賞識的「紹興醉雞腿」與「香燻鴨胸」。除了年菜，全台知名解饞零嘴全蒐羅，手工限量的古早味風味蘿蔔、年銷3萬盒南門市場知名的上海豆沙鬆糕」、澎湖必買魷魚絲和黑金剛花生糖等，一次買齊。

「紹興醉雞腿」榮獲2018比利時ITQI風味絕佳獎，以多種中藥材搭配純正紹興酒，皮脆肉質飽滿！（誠品提供）

誠品信義店「知味市集」首次推出年菜預購，引進知名美式賣場御用年菜品牌、從農場到餐桌一條龍經營的「元進莊」年菜！澎派桌菜組推薦「喜從豬來」與「豬事順利」，外帶加熱就能吃到費時燉煮，以嚴選中藥材細火熬燉，湯頭香醇濃郁富含膠質，雞肉嫩而不柴的慕求蟲草煲雞湯；遵循古法細火慢燉的健康養生紅麴軟Q一品蹄膀；以及Q彈軟嫩，長時間滷製讓滷汁融入鴨骨間的冰糖醬鴨，道道細緻大菜輕鬆上桌！

「喜從豬來年菜組」內有慕求蟲草煲雞湯、老菜脯雞湯、一品蹄膀、紹興醉雞腿。（誠品提供）

熱銷單品的「紹興醉雞腿」與「香燻鴨胸」。選用台灣紅羽土雞腿肉，「紹興醉雞腿」以多種中藥材搭配純正紹興酒，皮脆肉質飽滿！而「香燻鴨胸」則是選用新鮮土番去骨鴨子，古法醃漬層層煙燻上色，蔗糖處理肉質甘甜，滑嫩入口！回購率最高的「脆皮油雞」將紅羽土雞採多道工序以古法醃漬入味，食用時淋上頂級特製油包，皮脆肉Q清爽不油膩！

內有老菜脯雞湯、古早味花生滷豬腳、紹興雞肉捲、冰糖醬鴨、麻油菲力豬、非常雞賞。（誠品提供）

長長連假，誠品信義店「知味市集」幫你傳好解饞零嘴！年節必吃手工限量製作的LE PONT樂朋法式風味蘿蔔糕古早味;「信裕軒黑糖杏仁荖」；年銷3萬盒南門市場「寶來發上海豆沙鬆糕」，「吉品養生董事長福貴糕」香Q口感滿滿內餡！另外，過年不能沒有的零食系列，首推澎湖必買的澎湖伯魷魚絲、又香又營養的喜笑花生黑金剛花生糖等年節必各式年節必備糕點、零嘴、年曆、春聯、年節禮盒，琳瑯滿目、一應俱全！

(中時電子報)