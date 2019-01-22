1月22日三大報頭條要聞

01/22三大報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

拒九二共識 不要中華民國又不敢獨立 韓嗆蔡 台灣何去何從

●高雄市長韓國瑜日前接受日本獨立記者野島剛專訪，對蔡英文總統不接受九二共識表達看法，他直言：「請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？」21日媒體追問專訪之事，韓感慨，「我們沒有地方去了。」

華航調薪2％ 董總不加薪

●華航企業工會昨（21）日至華航公司外抗議，工會指出，華航去年營收1708億元，創下歷史新高，基層員工今年的年終與調薪卻比去年少。交通部長林佳龍也表示，華航業績好，就應照顧員工。華航下午發布聲明表示，基於照顧全體員工立場，將加發春節激勵獎金1萬元，並調薪2％，同時強調董總薪酬不予調整，任期內也不會討論。

長榮研擬拒載 協助空姐提告

●長榮航空空服員控訴，一名外籍旅客要求空姐協助如廁，不僅要為他脫褲子、穿內褲，還須為其擦拭屁股，該旅客甚至裸露生殖器、咆哮，對當事空服員造成心理創傷。長榮航空昨發出聲明表示，過去遇到類似事件都會直接拒載，更不會因此責罰空服員，強調會協助該空服員提告。

2020延燒海外 吳朱美國軋場

●2020總統選戰加溫，訪美似乎成了國內政要競爭的舞台。國民黨主席吳敦義傳出在立委補選結束後赴美拜會僑胞；前新北市長朱立倫也規畫在2月中旬訪美國矽谷，進行「學習之旅」，訪問美國知名企業家以及美國新創圈人士。

◎旺報

陸經濟保衛戰特別報導去年數據出爐－陸去年GDP 6.6％ 創28年新低

●大陸國家統計局21日上午公布2018年經濟數字，其中國內生產總值（GDP）90兆309億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長6.6%，這個數字符合去年政府報告所提出的6.5%左右的預期目標，但卻創下自1990年以來最低的經濟成長速度。當天，中共總書記習近平在對省部級幹部講話時強調，當前中國經濟形勢總體是好的，為大陸經濟信心喊話。

受害於貿戰 台外商工業增值僅4.8％

●大陸國家統計局21日公布2018年經濟數字，從細項統計中觀察到部分隱憂，包含外商及港澳台商投資企業的工業增加值去年僅成長4.8%，低於大陸規模以上工業增加值的6.2%。顯示出主要以出口為導向外商製造業已成為中美貿易戰的主要受害者，成長動能放緩。

統計局：陸人口紅利並未消失

●對於近期網路上人口負增長、人口紅利消失的言論，大陸國家統計局局長寧吉吉吉21日表示，2018年大陸人口保持正增長，全年出生人口1523萬人，其中相當比例是二胎，這個數字是很可觀的，而且勞動年齡人口仍有約9億人，大陸的人口紅利仍然存在。

單邊民粹盛行 陸推多邊合作

●大陸國家統計局局長寧吉喆21日稱，2018年在錯綜複雜的國際國內環境下，國際形勢不確定性因素很多，下一步，要看到穩中有變、變中有憂，同時也要看到危中有機。全球貿易保護主義及單邊主義盛行，都對經濟產生影響。他提出採取「三個強化」的對策：宏觀政策要強化逆週期調節、結構性政策要強化體制機制建設、社會政策要強化兜底保障的功能。

◎工商時報

台灣５Ｇ商轉時程出爐

●經濟部長沈榮津21日透露，台灣第一個從設備到應用全部採用台廠供應鏈的5G自主團隊，將由工研院領軍，預定4月就會在台北流行音樂中心進行專網測試。NCC主委詹婷怡則表示，台灣預定2020年年初進行5G頻譜拍賣釋照，中華電信、遠傳分別訂出5G預商轉及商轉時程，台灣5G最快明（2020）年底商轉。

外資連3買 台股雙軋奔萬點

●外資連3日買超台股集中市場，熱錢回流帶動下，台股上演軋空、軋空手籌碼戰戲碼，跌深權值股及台灣50成分股為外資首要回補的持股，本波段漲幅強勁有可成、南亞科近5個交易日漲幅超過1成。

2018僑外投資金額 10年新高 新南向國家年增43％

●經濟部投審會21日公布，2018年全年核准僑外資來台投資件數為3,621件，較上年同期增加6.03％；投資金額114.4億美元創近10年新高，成長逾5成；且新南向國家來台投資金額均較前一年同期成長43.33％，顯示政府招商引資及推動新南向政策發揮一定的綜效。至於陸資來台投資金額連4年衰退。

近7成德商：中高階人才最難找

●德國經濟辦事處21日公布2018德商在台商業信心調查報告，近7成在台德商認為，在台灣最難招募的人才，分別是超過8年的高階員工、4年至8年的中階員工，有超過5成在台德商也認為，職業培訓確實可以直接解決這些招募困難。

(中時電子報)

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