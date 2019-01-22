今起急凍到周四 低溫下探9度 17縣市低溫特報

2019年01月22日 06:17 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

玉山積雪2.6公分！強烈大陸冷氣團來襲「低溫下探9℃」

強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象局對17縣市發布低溫特報，今（２２日）晚至明（２３日）晨受夜間輻射冷卻影響，嘉義以北及東北部、東部沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏１０度左右低溫。氣象局表示，今天由溼冷轉為乾冷，玉山降雪機率降低，但今起到周四是冷空氣最強時刻，中部以北低溫下探10度、沿海空曠地區更將下探9度，其他地區約14至16度。

氣象局對17縣市發布低溫特報，包括：新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、花蓮縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣與金門縣。氣象局特別提醒農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

氣象局指出，週四、週五時，強烈大陸冷氣團減弱，但原預計周六增強的東北季風，強度往上調整為大陸冷氣團等級，中部以北最低溫下探11至12℃，等於本週有兩波較強冷空氣先後影響台灣。

東北風影響，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區仍有８至９級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

大陸霾害影響，今天馬祖及金門地區空氣品質為「紅色警示」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級。

(中時電子報)