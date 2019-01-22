陳永聰義賣春聯行善 幫晨陽學園買了車

陳永聰（左後一）與十方行善團捐贈晨陽學園交通車。（鐘武達攝）。

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十方功德行善團捐贈晨陽學園交通車，教育處長陳逸玲（右四）致謝。（鐘武達攝）

春聯換車！彰化縣十方功德行善團團長陳永聰，每年歲末都會透過義賣春聯幫助需要幫助的人，今年得知晨陽學園的1輛交通車在雨災時泡水報廢，於是近日又發起義賣600副春聯，並自掏腰包補足餘款為晨陽換新車，愛心讓晨陽的師生與家長都感動。

陳永聰是1家汽車公司的負責人，熱心公益、到處布施幫助弱勢，目前是十方功德行善團團長。他說，晨陽學園是縣政府與愛鄰社會福利協會共同成立的住宿型合作式中途班，招收縣內中輟的男性中學生，辦學成效很優良。

前年冬天他第1次到晨陽學園，當時東北季風就像刮颱風一樣，學園浴廁的屋頂鐵皮差點被吹翻，學生使用相當克難，擔心學園報修曠日廢時又影響安全，於是即刻發動行善團捐助30萬元修繕。

他說，今年聽聞學園的一輛交通車去年8月行經員林卻遭逢豪雨淹大水，車子進水當場就報廢，得知學園的交通車不敷使用，於是便利用今年義賣春聯的所得換購交通車捐贈給學園，晨陽學園老師則透露，陳永聰義賣春聯的所得並不夠買車，不足的部分還是他掏腰包貼補的。

晨陽學園日前舉辦感恩餐會暨交通車捐贈儀式，縣府教育處長陳逸玲特別代表縣府向陳永聰與十方功德行善團關懷教育的義舉致謝。

(中時 )

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