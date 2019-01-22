23年老字號佳香鬆餅　麻豆人懷舊美味

2019年01月22日 08:58 中時 劉秀芬

佳香鬆餅的豬排起司蛋鬆餅，料多到爆、厚到一口咬不下。（劉秀芬攝）

一家鬆餅小攤可以開23年，靠的不僅是美味的食物、親民的價格，老闆夫妻的服務態度也是客人持續光顧的原因之一。位於台南麻豆區頂好超市前的佳香鬆餅攤，23年來小本經營，為了守住老顧客，不曾搬離這條街，常常有外地人在麻豆念完高中大學後，三不五時就繞回來買鬆餅解饞。

佳香鬆餅老闆李俊輝27歲時就開了這家小攤，當年台灣正掀起一波鬆餅熱潮，當時老闆夫妻也還有正職，白天由其母親帶著小孫女顧攤，晚上再由李俊輝夫妻接手，就這樣撐了好多年，連李俊輝的女兒小學時就會站在板凳上幫忙做煎餅。

後來兩個小孩大了，老闆夫妻才辭掉工作專心賣鬆餅，一份25元起鬆餅靠的就是薄利多銷，兩夫妻擠在小小攤子可以變出40多款鬆餅，早餐、下課時間、晚餐尖峰時間，除了有現場排隊客人，還要接電話訂單，南科、官田工業區、附近學校都有老顧客，連西港都有人來訂購。

李俊輝說，很多客人都是從小吃到大，有的阿公阿嬤不僅買給孫子吃，自己也愛吃，可說是老少咸宜。其中賣最好的巧克力、奶酥鬆餅，價格低當然也是主因，鹹的燻雞、培根、鮪魚鬆餅也很受歡迎，尤其是料多到爆的豬排起司蛋，厚到一口咬不下。

來買的客人說，佳香的鬆餅熱熱吃皮脆內軟，放冷了吃軟嫩Ｑ彈各有特色，尤其價格公道，早上上班前先買個鬆餅加飲料，鹹甜選擇都有，50元有找十分實惠。而且佳香還有少糖少油鬆餅，新樓醫院還幫忙算出卡路里，是怕胖客人的最愛。

店名：佳香鬆餅

地址：台南市麻豆區博愛路3-1號頂好超市前

電話：0911380137

營業時間：上午6點至10點，下午3點至9點（無固定公休日）

售價：25元起

(中時 )