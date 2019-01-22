NBA》真理哥：湖人該考慮放棄本季

湖人隊「球哥」鮑爾受傷。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

詹姆斯(LeBron James)遭遇生涯最嚴重傷勢，加上「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)左腳踝受傷休兵，湖人本季岌岌可危，總教練華頓(Luke Walton)不斷被傳出可能帥位不保。「真理哥」皮爾斯(Paul Pierce)建議他們幹脆放棄本季算了。

皮爾斯在ESPN節目上說：「詹姆斯很厲害，但畢竟年紀不小了，湖人這副擔子可不輕。要是我就會盡可能讓詹姆斯休息，而不是在他回歸之後全力燃燒，這不值得。如果湖人沒進季後賽，那也無所謂，顯然他們的目光本來就不是放在今年。」

作家拉維(Zach Lowe)認為湖人不能放棄，「季後賽是湖人的光榮傳統，特別本季應該是要保證進去的，如果是這種結果令人無法接受。」

快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)提出不同看法：「湖人會進季後賽的，等詹姆斯回來就一定可以了，他最好要快點回來。我沒有看不起鮑爾，但是他本季的表現起伏過大，我認為他缺陣並不會衝擊湖人的戰績。」

凱勒曼(Max Kellerman)則說：「湖人不是騎士，沒有詹姆斯不代表天會塌下來。騎士失去詹姆斯之後就是全聯盟第一爛隊，但是湖人的年輕球員應該還有機會挺住戰績。」

(中時電子報)

MLB》主場一條蟲 洋基成功賣掉葛… NBA》林書豪15分無力回天 老鷹慘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。