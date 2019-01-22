NBA》真理哥：湖人該考慮放棄本季

2019年01月22日 08:34 中時電子報 盧品青

詹姆斯(LeBron James)遭遇生涯最嚴重傷勢，加上「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)左腳踝受傷休兵，湖人本季岌岌可危，總教練華頓(Luke Walton)不斷被傳出可能帥位不保。「真理哥」皮爾斯(Paul Pierce)建議他們幹脆放棄本季算了。

皮爾斯在ESPN節目上說：「詹姆斯很厲害，但畢竟年紀不小了，湖人這副擔子可不輕。要是我就會盡可能讓詹姆斯休息，而不是在他回歸之後全力燃燒，這不值得。如果湖人沒進季後賽，那也無所謂，顯然他們的目光本來就不是放在今年。」

作家拉維(Zach Lowe)認為湖人不能放棄，「季後賽是湖人的光榮傳統，特別本季應該是要保證進去的，如果是這種結果令人無法接受。」

快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)提出不同看法：「湖人會進季後賽的，等詹姆斯回來就一定可以了，他最好要快點回來。我沒有看不起鮑爾，但是他本季的表現起伏過大，我認為他缺陣並不會衝擊湖人的戰績。」

凱勒曼(Max Kellerman)則說：「湖人不是騎士，沒有詹姆斯不代表天會塌下來。騎士失去詹姆斯之後就是全聯盟第一爛隊，但是湖人的年輕球員應該還有機會挺住戰績。」

(中時電子報)