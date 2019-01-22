高檔年貨也賣出去了 三鳳中街攤商笑讚韓國瑜

2019年01月22日 09:02 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜上周六現身三鳳中街，攤商、民眾搶合照。(中天新聞提供)

庶民經濟好不好，年貨大街人潮是景氣重要指標！展望豬年經濟，預期台灣前景不妙，但政權翻轉後的高雄，卻呈現出獨特的信心氛圍。三鳳中街經營南北貨老闆表示，今年高檔食材賣得不錯，他眉開眼笑地說，今年景氣「不會比去年差啦！」並肯定高雄市長韓國瑜帶來新的氛圍。

高雄三鳳中街本月19日起跑辦年貨活動，韓國瑜當天下午意外現身，高雄的年貨大街三鳳中街，立刻受到攤商和民眾歡迎，當地的攤商說，去年此時，人潮少到都快要去當乞丐，但韓國瑜市長上任後，人潮不僅變多，買氣也比去年好上太多。

中評社報導，三鳳中街管理委員會創會會長伍進昌說，能這樣忙碌真的很幸福。上周六、日年貨大街周邊的停車場全部爆滿，外加韓國瑜周六也來中街走一遭，也推波助瀾帶動一股年前買氣。

伍進昌說，韓國瑜上任不到一個月，但感覺市府團隊很打拚，譬如觀光局長潘恒旭點子很多，他找高雄各飯店推出「烏魚子料理創意大賽」，成效相當好，當然也間接刺激包括烏魚子、鮑魚等高檔食材的買氣。他透露，他們家鮑魚、高檔蔘材其實賣得不錯，這次高雄政治翻轉，確實出現一些新氛圍。

商圈買氣提升，攤商服務品質也要顧好。伍進昌認同韓國瑜說法，千萬不要做「殺雞取卵」的生意手段，他說，目前三鳳中街攤商很珍惜這樣的景氣，都盼買氣可以一路長紅、紅到底。

(中時電子報)