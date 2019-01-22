煮一頓飯=吸2包菸 醫生：養成4大習慣遠離肺癌

圖為大火炒菜(達志)

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中時電子報

明明男性吸菸人口多，為何家庭主婦的肺癌發病率卻高居不下？上海同濟大學腫瘤研究所「肺癌流行病學調查」發現，青年、中年女性長期待在廚房做菜，吸入高溫油煙，罹患肺癌的機率增加2～3倍。對此，肺癌主任醫師毛偉敏表示，煮飯時做到這4項：不要大火炒菜、不在高油溫放菜、做好通風、不用回鍋油，能降低罹患肺癌的機率。

這項研究指出，廚房油煙與煮菜油溫有直接關係，因為植物油有許多的亞麻酸、亞油酸等不飽和脂肪酸，當油溫60度時會開始氧化；130℃時氧化物分解，形成多種化合物，其中也有致癌物質；當油燒到「吐火」時，高達350度，會產生凝聚體，導致慢性中毒，此時致癌風險最高。

浙江省腫瘤醫院主任醫師毛偉敏表示，廚房是家裡空氣汙染最嚴重的地方，天然氣、液化氣等火源會釋放一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害氣體，長期下來會刺激眼睛、咽喉，使呼吸系統細胞組織受損，更容易導致肺癌發生。有研究指出，主婦肺癌發病率比廚師還高，就差在注重通風。

早安健康報導，有研究顯示，烹調中不使用排風裝置的家庭主婦，肺癌風險增加3.2～12.2倍。做一頓飯等於吸入了兩包煙。因此，廚房做好通風換氣；不要大火炒菜，使致癌物微粒附著在菜和抽油煙機；適時的油溫放菜減少油煙，大概是讓蔥花冒泡泡的程度；不使用回鍋油，讓致癌物會急劇增加，才能有效預防肺癌。

(中時電子報)

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