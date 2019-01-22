林濁水讚美還是諷刺韓國瑜？沈富雄求證得答案

2019年01月22日 08:51 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

高雄市長韓國瑜上任後，首批銷往大陸的農漁產品19日從高雄港航往福建平潭，做到他選前所說的貨出去，高雄發大財的承諾。而長期批評韓的前民進黨立委林濁水，因農漁產賣出去一事，發文讚「高雄崛起了，加油了」。引發外界討論到底是讚美還是諷刺，對此，身為林濁水好友的前綠營立委沈富雄表示，他去求證後，林濁水是在虧韓國瑜。

韓國瑜上任後，首批銷往大陸的農漁產品19日從高雄港航往福建平潭，總計約500噸、2200萬元，物流時間從以往2至3天，大幅縮短為9小時就能進到大陸市場。

對此，林濁水在臉書發文指出，在韓國瑜大大宣傳下，貨終於出去了，一賣到中國就2000多萬。他說高雄農業產值1年約180億，這次出的貨雖然有些是外縣市的，但一出去就銷掉值高雄的0.11%，更佔高雄農工産值2.1兆的0.009%。他直呼「厲害了，高雄崛起了，加油了」。但林濁水這句話是讚美還是諷刺卻引發外界討論。

沈富雄於政論節目《少康戰情室》上表示，他和林濁水是老朋友，因此他打電話向林濁水求證。林濁水笑答，當然是在虧韓國瑜。

沈富雄再表示，聽說韓國瑜就一直在等林濁水的好話。林濁水從韓國瑜上任到現在，從沒說過一句肯定韓國瑜的話。所以韓國瑜就把林濁水的這句話當作一個讚美。

但是韓國瑜錯了，沈富雄指出，他去求證後，林濁水意思是在虧韓國瑜，因為林認為不管是數目也好，百分比也好，都占整體的百分比很低。就算農產品推銷出去，也是個位數非常小。且要讓高雄有錢起來，但農漁產品占整個高雄GDP比例非常低。當然高雄貨出去，面子也好看，對選民也有交代，但是林濁水絕對不是在誇他。

(中時電子報)