膩了！買飯店圍爐年菜湯品可以不要佛跳牆嗎？

2019年01月22日 09:32 工商 姚舜

台北喜來登飯店米其林二星餐廳〈請客樓〉今年的〈砂鍋一品雞〉，是以老母雞湯底精燉慢煨（圖／台北喜來登飯店）

台北喜來登飯店〈辰園〉粵菜餐廳的〈如意干貝鮮鮑燉烏雞湯〉，曾在年菜評比中得到湯品類第一名。（圖／台北喜來登飯店）

買飯店圍爐年菜湯品可以不要佛跳牆嗎？

「圍爐聚炊歡呼處，百味消融小釜中」，為搶攻過年圍爐商機，幾乎所有觀光飯店都會推出「佛跳牆」以廣招徠，趨勢所及，除帶動餐飲業都跳下生產「佛跳牆」，過去10多年，「佛跳牆」亦成為高居年菜外賣排行榜榜首，成為「年菜之王」。

只是，吃來吃去都是佛跳牆，終究會膩，有沒有不一樣的選擇？

有！眼見市場「只有小異，實則大同」，約莫5、6年開始有業者生產「非佛跳牆」類湯品，讓民眾除夕圍爐時有不一樣的選擇，且更可和同業區隔，幾年下來，這樣的概念開始發酵，今年的普及程度更堪稱達到頂峰。吃膩了佛跳牆的的家庭，今年圍爐可以買到更多非佛跳牆的圍爐主角了。

在台北米其林指南中得到三星評鑑的台北君品酒店〈頤宮〉中餐廳，今年推出的圍爐大菜「大富豪盆菜」就是新選擇，每份16,800元的奢華盆菜，主廚將8頭鮑魚、金蠔、烏參、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及筍殼魚，每樣食材都分開烹調料理後再共燴於一鍋，耗時一天才能完成此一功夫菜。

傳統的盆菜據傳源自南宋末年，已有數百年的歷史，是廣東廣州、深圳和香港新界的漢族飲食習俗，有闔家團圓之意。台北國賓飯店今年也全新推出限量30組、每組9800元的「金玉滿盆盆菜」寓意「金玉滿盆」。主廚依序將分開料理的食材在鍋內層層堆疊舖排，下層擺放容易吸收柱侯醬汁底的食材，如髮菜、蘿蔔、娃娃菜等，上層則堆疊名貴海味，如鮑魚、關西刺參、北海道干貝、虎蝦、花膠、鵝掌等，讓饕客品嚐食材原始的鮮甜滋味，是道名符其實的「山珍海味」。

除了盆菜，今年飯店推出的非佛跳牆類圍爐湯品則以雞湯為最，惟雖同樣是雞湯，但因食材用料不同與熬煮高湯的手法有別，所以各有千秋。

米其林二星餐廳台北喜來登飯店〈請客樓〉，就在「佛跳牆」外另外推出養生湯品「砂鍋一品雞」，每鍋3,800元的雞湯，以老母雞湯底精燉慢煨，並選用小土雞、干貝及金華火腿及火爪腿熬煮，湯頭滑潤醇厚。台北喜來登的粵菜餐廳〈辰園〉，港籍主廚鍾安富以「老火靚湯」手藝推出每鍋3800元的「如意干貝鮮鮑燉烏雞湯」，以金華火腿、干貝與烏雞等食材為底蘊煨煮，並選用珍稀人蔘、厚實鮮鮑入饌，將粵菜「煲三燉四」獨特手法精心熬煮，濃郁鮮甜且富含膠質的甘醇湯頭，滋身溫補是很有特色的養生湯品。

台北國賓粵菜廳今年推出「花膠濃湯煲土雞」，每甕5,000元，標榜匯集所有頂級食材、耗時熬製。川菜廳推出食材豐富多元的經典菜色「闔家歡」，每甕5,500元內有排翅、干貝、芋頭、排骨、蹄筋、豬肚、栗子、竹笙、香菇，再以老母雞高湯和金華火腿、瘦肉精燉慢煨八小時而成。

台北君悅酒店〈漂亮〉餐廳今年首次全新推出冷凍包的〈人參鮑魚燉竹絲雞湯〉，6人份4280元，選用烏骨全雞，先將烏骨雞去除龍骨，洗淨後川燙，其中人參鬚用米酒浸泡洗去表面雜質，搭配鮑魚、干貝、金華火腿、大白菜等依序放入鍋中慢火精燉5小時，最後再放入花膠蒸煮，也是山珍海味交融的高檔圍爐湯品。

台北美福飯店香港行政主廚王志今年設計了一「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」，並首度與來自法國頂級廚具品牌Staub合作，每鍋9,888元、限量50組。以老母雞、雞骨、雞腳共同熬煮的湯頭並搭配豐富頂級食材，喝了確實會「黏嘴」。台北西華飯店今年除推出2款高檔佛跳牆，並有一款「私房鮑魚烏骨雞湯」，4人份3288元。

萬華台北凱達大飯店今年除有佛跳牆」，另有湯品「蟲草菌菇養身雞」(1,280元)，以及今年全新推出的「酸菜芋奶神仙鴨」(1,980元）供民眾選擇。成飯店的「砂鍋津白火烔雞」每鍋1,388元，主廚選用大白菜、小土雞、扁尖筍及金華火腿，加入熬煮8小時上湯燉製而成，呈現鹹鮮的好滋味。台北華國飯店有「鮑魚干貝北菇雞湯」，每鍋4,200元的雞湯湯頭以金華火腿、老母雞、雞爪、後腿赤肉、豬大骨慢火燉煮8小時，加入精選E級桂丁雞、北海道M級干貝及南非大頭鮑慢煲5小時，湯頭濃郁。

(工商 )

台北華國大飯店的〈鮑魚干貝北菇雞湯〉每鍋4200元，標榜年年不夠賣。（圖／台北華國大飯店）

台北美福大飯店推出的「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」，含法國Staub鍋組9888元。（圖／美福大飯店）

凱達大飯店「酸菜芋奶神仙鴨」是今年全新推出的圍爐湯品，每鍋1980元，主廚用櫻桃鴨入湯，加入客家酸菜、台灣里芋熬照，湯頭醇厚。（圖／凱達大飯店）

台北西華飯店「私房鮑魚烏骨雞湯」，4人份3288元。（圖／西華飯店）

台北國賓飯店今年新推「金玉滿盆盆菜」，每組9800元、僅限量供應30組。（圖／台北國賓飯店）