比基尼登山客魂斷山谷 雪羊：她用生命造福山友

2019年01月22日 09:11 中時電子報 張國欽

比基尼登山客、被暱稱「G哥」的36歲的吳姓女山友，本月11日從南投東埔入山，獨攀「馬博橫斷」，19日卻在盆駒山附近失足墜落20米山谷，受傷動彈不得，打衛星電話向山友求救，但昨中午卻被搜救隊尋獲冰冷遺體，永久沈睡在摯愛的山岳中。知名山友「雪羊」晚晚在臉書「雪視界vision of a snow ram」以「肉體走了，精神給在我們心裡繼續活著」為題貼文，感念吳女寫過的登山文章與這次減少資源浪費的作法，給大家上了最重要的一課，造福了山友。

「雪羊」以懷念的心情寫道：「她的離開，為登山界投下了一個震撼彈，畢竟她也是個有實力的山岳公眾人物。走過百岳的她，過去在健行筆記上寫了數篇非常有用的文章，其中我覺得最棒的是：1. 個人縱走通訊點整理、2. 個人天氣參考網站、3. 公車登山總表。」。

他表示，這3篇文章造福了許多想一親百岳芳澤的朋友，尤其是第1篇，讓大多數沒有衛星電話的山友，都能有機會和山下通訊、報平安、查天氣，甚至在緊急時刻知道到哪求援。

雪羊說，吳女攜帶通訊器材（如果沒有訊號點的話帶衛星電話）、攜帶可靠的GPS（她用iPhone，蘋果定位頗準）、安排留守人並留下詳細的登山計畫書，就憑這3點，讓搜救隊48小時內就找到她。

還說：「她花費了一點搜救資源——5分鐘的直昇機，還有一批精銳小隊，但這個事件的教育能量，很可能讓未來的搜救行動，節省無數架次的無頭蒼蠅式空搜浪費掉的金錢。」。

雪羊在文中質疑指出，這2天，有許多不明就理的人，不分青紅皂白，只會高喊「浪費社會資源」，但台灣的直升機都領先全世界收了百萬費用，可憐的台灣人還沒有保險可以給付，這樣鄉民還不滿意？他說：「因為我沒有做，所以這不是生活必需，你出事一定是自找的，就是浪費我的資源。」所有的「少數」領域，全都因為「我不會，所以你不准，不然你去死。」這樣的鄉愿思維，給私刑正義的人判了死刑。

(中時電子報)