比基尼登山客魂斷山谷 雪羊：她用生命造福山友

比基尼登山客吳女墜谷身亡，知名「雪羊」貼文感念：她在最後給大家上了重要的一課。(翻攝臉書《G哥比基尼的高山足跡》)

友善列印
中時電子報

比基尼登山客、被暱稱「G哥」的36歲的吳姓女山友，本月11日從南投東埔入山，獨攀「馬博橫斷」，19日卻在盆駒山附近失足墜落20米山谷，受傷動彈不得，打衛星電話向山友求救，但昨中午卻被搜救隊尋獲冰冷遺體，永久沈睡在摯愛的山岳中。知名山友「雪羊」晚晚在臉書「雪視界vision of a snow ram」以「肉體走了，精神給在我們心裡繼續活著」為題貼文，感念吳女寫過的登山文章與這次減少資源浪費的作法，給大家上了最重要的一課，造福了山友。

「雪羊」以懷念的心情寫道：「她的離開，為登山界投下了一個震撼彈，畢竟她也是個有實力的山岳公眾人物。走過百岳的她，過去在健行筆記上寫了數篇非常有用的文章，其中我覺得最棒的是：1. 個人縱走通訊點整理、2. 個人天氣參考網站、3. 公車登山總表。」。

他表示，這3篇文章造福了許多想一親百岳芳澤的朋友，尤其是第1篇，讓大多數沒有衛星電話的山友，都能有機會和山下通訊、報平安、查天氣，甚至在緊急時刻知道到哪求援。

雪羊說，吳女攜帶通訊器材（如果沒有訊號點的話帶衛星電話）、攜帶可靠的GPS（她用iPhone，蘋果定位頗準）、安排留守人並留下詳細的登山計畫書，就憑這3點，讓搜救隊48小時內就找到她。

還說：「她花費了一點搜救資源——5分鐘的直昇機，還有一批精銳小隊，但這個事件的教育能量，很可能讓未來的搜救行動，節省無數架次的無頭蒼蠅式空搜浪費掉的金錢。」。

雪羊在文中質疑指出，這2天，有許多不明就理的人，不分青紅皂白，只會高喊「浪費社會資源」，但台灣的直升機都領先全世界收了百萬費用，可憐的台灣人還沒有保險可以給付，這樣鄉民還不滿意？他說：「因為我沒有做，所以這不是生活必需，你出事一定是自找的，就是浪費我的資源。」所有的「少數」領域，全都因為「我不會，所以你不准，不然你去死。」這樣的鄉愿思維，給私刑正義的人判了死刑。

(中時電子報)

男子無心跳 醫師狂按15000下搶贏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。