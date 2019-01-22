梨山賓館大玩空氣梗 用空氣瓶賣回憶

2019年01月22日 09:33 中時 陳世宗

梨山賓館推出「上梨山，把回憶帶回家」的空氣瓶活動。（陳世宗翻攝）

谷關空氣成最近熱門討論話題，網路熱搜迅速飆升超過200％！台中有飯店業者腦筋動得快，推出「梨山空氣瓶」，強調梨山擁有全台灣最好的空氣，並結合國人新年許心願的作法，遊客可以在瓶子下寫下自己的新春期許；業者強調空氣瓶活動目的在留下回憶，瓶子內也可以裝入當季的花瓣小物，讓梨山之旅成為人生中最難得的回憶。

梨山賓館副總經理林閔政說，回憶是無可取代的美好，想讓每個大老遠上山一趟的旅人都能留下最美的一刻；因此思考「可以讓客人帶什麼禮物下山？」剛好谷關空氣瓶引起熱議，如果再加上一些在梨山旅行見聞，例如花瓣、信紙、茶葉等，梨山空氣瓶就成了獨一無二的回憶，決定推出「上梨山，把回憶帶回家」的空氣瓶活動。

林閔政指出，1月中下旬後，梨山上有梅花、櫻花，楓之谷還是有各國的楓葉，園區內還有祈求愛情、事業、健康、家人、財富的五福鐘；民眾也可以敲響不同的鐘聲，收集不同的振動空氣，加上山上的花與景裝入屬於自己的回憶。

因1月份有暖冬專案，梨山賓館也配合推出3天2夜入住只要6000元的優惠，等於續住第二晚不到2000元，現在只要入住3天2夜的客人都可以到櫃檯免費索取1個玻璃瓶。另外鼓勵客人自已帶空瓶子上山，只要住宿的客人每人都可以去索取1張許願貼紙，若沒有玻璃瓶，也可以自行購買。

林閔政表示，梨山1月底開始即將進入高山旅遊的第一波旺季，今年天氣暖和非常適合高山旅行；尤其櫻花提早盛開，福壽山、武陵農場早已是一房難求，提醒民眾這個季節上山，一定要事先完成訂房。

(中時 )