NBA》字母哥力壓超級新人 公鹿強摘5連勝

「字母哥」阿提托康波大發神威，豪取31分、15籃板，帶領公鹿擊敗獨行俠強摘5連勝。(美聯社)

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中時電子報

面對暴龍的步步進逼，公鹿今日在「字母哥」阿提托康波31分、15籃板、5助攻的領軍帶領下，116比106牴傷獨行俠，強摘5連勝，成功保住東區龍頭寶座。

首節取得9分領先優勢的公鹿，打完半場反落後獨行俠2分，幸好第三節回敬35比25攻勢逆轉超前，決勝節獨行俠一度追到5分落後差距，可惜欠缺臨門一腳，尤其是最後45.4秒布羅格登兩罰俱中後，公鹿領先8分鎖定勝局。

超級新人東契奇，雖然繳出生涯首次大三元成績單，可惜沒能帶領獨行俠逆轉戰局。(美聯社)

公鹿先發五虎得分皆上雙，除了阿提托康波，布雷索21分，布魯克羅培茲貢獻16分、10籃板以及5記麻辣鍋，布羅格登19分，米德頓13分、8籃板。

超級新人東契奇雖有18分、10籃板、11助攻，生涯首度大三元演出，可惜17投僅6中的35.3%投籃命中率，無力帶領球隊扭轉戰局。

(中時電子報)

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